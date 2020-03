Corona | Truckers krijgen eten in cabine bezorgd

Chauffeuse Zafira Hendriks stresste toen zij maandagochtend van huis vertrok. ‘Ik wist niet waar ik wel of niet terecht kon. Ik heb de planning gebeld en gevraagd of zij misschien een plek wisten waar ik vannacht kon staan.'

Maaltijden meenemen?

Martin de Wilde vroeg zich ook af of er wel aan hem gedacht zou worden, nu extra inzet van de beroepsgroep wordt verwacht. ‘Ik zit het merendeel van de tijd in het buitenland en toevallig nu in het binnenland. Ik vroeg mij vanochtend wel af: waar kan ik straks eten, of moet ik de hele week maaltijden meenemen?'

Jan de Vries ontdekte pas bij aankomst dat het wegrestaurant in Beekbergen gesloten was, maar wel maaltijden serveert. ’Ik vind dit super, een lekkere maaltijd, een warme douche; geweldig.' Want even opfrissen kan, ondanks het coronavirus, nog altijd bij het wegrestaurant.

'Uitkomst voor chauffeurs'

De chauffeurs in de kou laten staan, dat willen eigenaren van het trucker-restaurant niet laten gebeuren, zegt Dave Buitenhuis van het wegrestaurant. ‘Ik denk dat veel mensen voor het gemak even vergeten dat de producten die zij overdag hamsteren door deze chauffeurs aangevuld worden. De meesten hebben niet door dat ook zij ’s avonds nog wat te eten en dergelijken willen hebben. Dus dit is een uitkomst voor de chauffeurs en natuurlijk ook voor ons, want wij kunnen toch geld verdienen.’

Meerdere chauffeurs vertellen hoe zij overdag de winkel bevoorraden en ’s avonds bij thuiskomst de winkels die zij bevoorraden leeg aantreffen. Schokkend vinden zij dat. ‘Dan ben je blij dat je kunt eten en een warme douche hebt', besluit chauffeur De Wilde.