De Graafschap helemaal op slot, uitkering voor personeel en spelers

Het stadion van De Graafschap in Doetinchem zit tot minimaal 6 april op slot. De Goffert in Nijmegen en Papendal in Arnhem, waar Vitesse gehuisvest is, worden nog zeer minimaal bemand.

Hans Martijn Ostendorp deed maandag hoogstpersoonlijk de deuren en poorten van De Vijverberg op slot. 'Een heel gek gevoel', zegt de algemeen directeur van De Graafschap. 'Het is een ontzettend onwerkelijke situatie. Maar dit zijn maatregelen die we nu ook bij ons moeten nemen. Gezondheid staat voorop. Voetbal is de belangrijkste bijzaak zeggen ze wel eens. Maar het is inderdaad wel bijzaak', benadrukt de Achterhoeker.

Werktijdverkorting

De Graafschap zit nu tot minimaal 6 april op slot. Geen collectieve trainingen, geen wedstrijden en dus ook geen kantoorpersoneel dat nog werkt op De Vijverberg. Ostendorp heeft tijdelijke werktijdverkorting moeten aanvragen voor selectie en overige werknemers.

Individuele revalidatie

Spelers van de Gelderse profclubs hebben, nu er gezamenlijk niet meer wordt getraind, een individueel programma meegekregen. Het gaat dan om programma's op mentaal, fysiek en het gebied van voeding. Bij Vitesse komt een enkeling nog op Papendal. 'Dat is echt minimaal, maar voor individuele revalidatie van een geblesseerde speler kan er nog een speler aanwezig zijn', zegt een woordvoerder van de Arnhemse club.

Ook bij Vitesse en NEC zal waarschijnlijk tijdelijke werktijdverkorting worden aangevraagd en toegepast. Directeur van Schaik van NEC: 'We leven op dit moment bij de dag, maar daar zal het wel naar toe moeten. En dat zal ook bij ons gevolgen hebben voor de salarissen. We zullen goed moeten uitzoeken wat we daar precies mee kunnen.'

Slechtste scenario

'We gaan uit van het slechtste scenario. De competitie wordt misschien wel niet afgemaakt', vervolgt Van Schaik. 'Niet dat ik daar vanuit ga, maar je moet er wel rekening mee houden en dan van het slechtste uitgaan. Zoals dat in de financiële wereld bijvoorbeeld ook zo is. Alles is nu onwerkelijk en bizar, maar we zullen het wel met zijn allen moeten ondergaan.'