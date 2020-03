Bruls: 'Coffeeshops helemaal sluiten was niet de bedoeling'

Zie ook: Tijdelijke wietloketten toegestaan tegen straathandel

Bruls maakte dinsdagmiddag als voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de 25 veiligheidsregio's en de minister van Justitie en Veiligheid, bekend dat coffeeshops per direct weer open mogen als afhaalloket. Er mag niks genuttigd worden in de winkel; er mag alleen wiet of hash worden gekocht.

'Achteraf moet ik concluderen dat door te strakke communicatie gisteren een beeld is ontstaan dat niet klopte', zegt Bruls. 'Eigenlijk, met wat discussie achter de schermen: zo vergaand was het niet bedoeld.'

Straathandel

Als coffeeshops helemaal zouden sluiten, was er op straat een levendige handel in softdrugs ontstaan, vreest Bruls. 'Ik ben blij met de correctie. We hebben in de 24 uur dat de shops dicht waren in Nijmegen geen overlast gehad,' aldus de burgemeester van de Waalstad. 'Maar als dit dagen of weken was gaan duren, dan had je geen helderziende nodig om te weten dat de straathandel zou floreren.'

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zei zondagavond al wél illegale handel te hebben waargenomen. Voor sluitende coffeeshops stonden bovendien lange rijen van mensen die nog joints wilden inslaan.