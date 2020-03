Arnhems hotel geeft restaurantvoorraad aan Voedselbank

'We hebben allerlei instanties gebeld en gevraagd of zij het eten dat we nu overhouden willen hebben. Bij de Voedselbank Arnhem is dit welkom en daar hebben we het naartoe gebracht', vertelt Laura Winters van Hotel Haarhuis.

De Voedselbank is er heel blij mee, weet Winters. 'We hadden het eten ook aan onze medewerkers kunnen geven, maar er zijn mensen die er meer behoefte aan hebben dan wij.'

Hotel Haarhuis sluit ook de deuren

Hotels zijn niet verplicht om de deuren te sluiten. Toch heeft Hotel Haarhuis daar wel toe besloten. 'We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We sluiten het hotel vanaf dinsdag om 12.00 uur, en dat duurt tot en met 6 april. Een vervelende beslissing die wij als hotel in 100 jaar tijd bijna nooit hebben hoeven nemen. Wij hopen dat wij met deze stap een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus', meldt het hotel op Facebook.

Ook in Twello

Ook de Patron in Twello geeft aan dat het voedsel doneert aan mensen die het minder breed hebben. Ophalen van etenswaren kan daar maandagavond vanaf 19.00 uur.