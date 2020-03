Wijchense restaurants bundelen krachten en bezorgen coronamenu's voor de deur

Zin in een bourgondisch tweegangenmenu met een flesje wijn, maar heb je zelf niet genoeg kunnen hamsteren om het klaar te maken? Dan bieden Zaal 4, Meneer Smit, Het Wapen Van Wijchen, Thuis Bij Fien en Sterrenbosch een oplossing: de restaurants lanceren dinsdag vanaf 14.00 samen een thuisbezorgsite.

'We waren de crisis voor'

‘Het is ontzettend rot, maar het zat er natuurlijk wel aan te komen’, vertelt Manon Christodoulides, eigenaresse van Het Wapen Van Wijchen. ‘Daarom hebben we zaterdag al vergaderd over een oplossing. We waren de crisis gelukkig al een beetje voor.’

Bezorgers krijgen speciale instructies om sociaal contact te vermijden. Zo moeten ze handschoentjes aan, anderhalve meter contact houden met de klant en zetten zij een geïsoleerde tas met het eten op de grond. Contant betalen zit er niet in: alles gaat contactloos via de pin of met een Tikkie.

Coronamenu met een flesje wijn

'Het is zeker wel even schakelen', weet Geert Sander, eigenaar van Sterrenbosch. 'Je werkt doorgaans toch met veel vlees- en vissoorten die meteen geserveerd moeten worden.’ Daarom bieden de restaurants nu allemaal een speciaal coronamenu. ‘Met gerechten die ook nog lang na de bezorging lekker vers blijven.’

‘We worden er allemaal alleen maar beter van’, verwacht Marco Megens, eigenaar van Meneer Smit. ‘Inmiddels stromen de reserveringen al binnen, dus eigenlijk is het nu al een succes. Concurrentie kan je zien als een negatief woord, maar zo denken wij er niet over. In zo’n gekke tijd gun je elkaar toch net even wat meer.’