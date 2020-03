Corona in Gelderland: de vragen én antwoorden van maandag 16 maart

Zwangerschap en corona, vormt dat een risico? Wat betekent het virus voor mensen met reuma, diabetes of kanker? En wat kun je doen om te herstellen van corona? Dat zijn enkele voorbeelden uit de honderden vragen rondom corona die Omroep Gelderland heeft ontvangen. Elke dag beantwoorden deskundigen van de GGD en het Radboudumc op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Dit zijn de belangrijkste vragen én antwoorden van vandaag:

Chantal Bleeker is internist-infectioloog van het Radboud UMC in Nijmegen. Zij beantwoordt vandaag de vragen. Beluister hier het gesprek terug, of lees de vragen en antwoorden eronder verder. Het laatste nieuws over het coronavirus is te vinden in ons liveblog.

In het Radboud ziekenhuis is op dit moment alles onder controle, vertelt Bleeker na het laatste crisisoverleg. 'Er is rust. We hebben een aantal patiënten opgenomen, maar we kunnen de zorg op dit moment goed aan.' Dat komt volgens haar ook omdat de niet-spoedeisende zorg 'op een lager pitje staat'.

Dan de vragen. Zwangerschap en corona, vormt dat een risico?

'Gelukkig lijkt zwangerschap niet een extra risicofactor te zijn voor de ziekte. Patiënten die zijn bevallen terwijl ze besmet waren, hebben dat over het algemeen niet overgedragen op hun kind. Er zijn daarbij geen gevallen bekend dat het kind dusdanig ziek werd, dat het in de problemen kwam. Zwangerschap is dan ook geen extra reden om niet meer te gaan werken vanwege het gevaar op besmetting.'

Wat is het risico voor mensen die al gezondheidsproblemen hebben? Zoals reuma, diabetes of kanker.

'Dat zijn natuurlijk hele verschillende aandoeningen. Als iemand reuma heeft en medicatie gebruikt dat de afweer onderdrukt, dan zou dat een extra risico kunnen zijn om ziek te worden. Hoewel we dat niet zeker weten voor dit nieuwe virus. Diabetes is een risicofactor voor een wat ernstiger verloop van het virus. En bij kanker worden er soms behandelingen gegeven die de afweer verminderen, zoals chemotherapie. Voor die mensen kan er een extra risico zijn.'

En is een bezoek aan de fysiotherapeut of kapper verstandig?

'Als een behandeling niet per se noodzakelijk is, zou ik het niet doen. Al is de kans op besmetting nog steeds klein als iedereen zich aan de voorschriften houdt.'

Kun je geïnfecteerd raken via de krant die je in de brievenbus krijgt?

'Theoretisch zou dat kunnen. Als de krantenbezorger aan zijn gezicht heeft gezeten en vervolgens de krant aanraakt dan kan het virus enige tijd overleven op die krant. Als jij die dan weer aanraakt en aan jezelf gaat zitten, zou je op die manier besmet kunnen raken. Maar als iedereen zijn handen goed wast, is die kans heel erg klein.'

Wat kun je doen om te herstellen van corona?

'Waarschijnlijk is het enige dat je kunt doen: uitzieken. Zorg dat je voldoende slaapt, drinkt en gezond eet. Het gebruik van ibuprofen heeft geen zin, dat remt ontstekingen en geen virus. Voor het remmen van koorts is paracetamol een veiligere keuze. Het effect van het slikken van vitamine C kent geen enkel bewijs. En ook voor een middel tegen malaria is dat nog niet aangetoond. Dat wordt al wel gebruikt, maar alleen bij opgenomen patiënten.'

Ook jij kunt je vraag stellen. Dat kan via ons speciale mailadres corona@gld.nl of via de app. Wij leggen elke werkdag de belangrijkste vragen vanaf 13.00 uur voor aan deskundigen in het radioprogramma Lunchpauze. Ook is er de hele week op TV Gelderland een speciale live-uitzending van De Week van Gelderland, waarin tussen 17.20 uur en 17.45 uur vragen worden beantwoord. De vragen én antwoorden komen daarna ook op GDL.nl

Zie ook: