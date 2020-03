Snelheidsverlaging in de randstad doorgevoerd met Betuwse rijstvliesborden

'Ik ben daar apetrots op', zegt Mark Hofman van OFN na de onthulling van de eerste van tweehonderd nieuwe snelheidsborden langs de A9 bij Schiphol. 'We hebben in september het eerste bord gepresenteerd. Dat we dan nu al bij een grote opdrachtgever als Rijkswaterstaat tweehonderd verkeersborden langs de snelweg hebben staan, dat is wel een heel bijzonder moment.'

De borden zijn gemaakt van resysta. Dit materiaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld gevelplaten of vlonderplanken. Het bestaat uit rijstvliesjes, steenzout en minerale olie. Afgelopen september overhandigde OFN het eerste verkeersbord van dit materiaal aan de gemeente Buren.

Omdat het voor een groot deel uit een restproduct uit de voedselketen bestaat, heeft het een gunstige CO2-footprint. Daarbij is het materiaal volledig opnieuw te gebruiken als een verkeersbord wordt afgeschreven. Hoewel er meer alternatieve verkeersborden zijn, bijvoorbeeld gemaakt van bamboe, zijn de Betuwse rijstvliesborden vooralsnog de enige die langs de snelweg staan.

'Iets nieuws durven'

De bestelling kwam tot stand met behulp van aannemer De Jong Zuurmond uit Beesd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud langs rijkswegen, provinciale wegen en waterwegen. Daar hoort het vervangen van borden bij. Ruim zeshonderd van de circa vierduizend borden voor de landelijke snelheidsverlaging zijn door De Jong geplaatst.

'Je moet af en toe een keer iets nieuws willen en durven ondernemen', zegt bedrijfsleider Emil van Mil. 'We hebben gezocht naar een bord dat duurzaam en circulair is, en dat hebben we kunnen verkopen aan Rijkswaterstaat. We vinden dat dat hoort bij onze maatschappelijke verplichting om ook een bijdrage te leveren aan het milieu.'

Vooralsnog heeft alleen het district Amsterdam de rijstvliesborden afgenomen. Zo'n beslissing gaat ook niet over een nacht ijs. 'We zitten in Nederland een beetje gevangen in allerlei wet- en regelgeving', zegt Van Mil. 'Op het moment dat je iets nieuws hebt, dan zul je moeten aantonen dat het aan allerlei eisen voldoet. Dat kost soms wat moeite.'

Serieus alternatief

Toch denkt de aannemer dat het resystabord een serieus alternatief wordt voor de traditionele aluminium borden. 'Er is een gezegde: als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Ik ben er zeker van overtuigd dat dit product de toekomst heeft.'

De rijstvliesverkeersborden vinden inmiddels hun plaats op onder meer de Afsluitdijk, langs fietsroutes in Overijssel en in het duingebied bij Den Haag. Maar de snelheidsverlaging is tot nu toe toch wel het hoogtepunt, al is niet iedereen er enthousiast over.

Hofman zelf rijdt voortaan netjes 100 op de snelweg. 'Ik zal wel moeten', zegt hij. 'Het is een maatregel die wetenschappelijk onderbouwd is en die nodig is om een aantal andere zaken weer op de rit te krijgen. Dat is politiek: keuzes maken. Voor ons is het heel simpel: alles wat wij aan informatiedragers kunnen leveren van rijstvlies doen we graag.'

