Scholen dicht, alleen leerlingen van ouders met cruciale beroepen kunnen er terecht

'Het is ook wel even voor ons van jeetje,' zegt Twiggy van Handenhoven. Ze is juf en staat om 08.00 uur op het lege plein te wachten op ouders die hun kinderen komen brengen. De school zit dicht, maar ouders die een beroep hebben dat onontbeerlijk voor de samenleving mogen hun kinderen toch naar school brengen, als zij tenminste zelf geen opvang kunnen regelen. Het gaat om beroepen in de zorg, politie of openbaar vervoer.

Twee kinderen opgevangen

'Vandaag hebben we twee meldingen,' zegt de juf. Hoeveel kinderen er uiteindelijk worden gebracht weet ze niet. Op de eerste dag van de schoolsluitingen in Nederland kan er nog niet ingeschat worden of iedereen wel op de hoogte is van het nieuws. 'We hebben hier ook ouders die het Nederlands niet zo goed begrijpen en misschien nog niet weten wat er aan de hand is.'

'Kijk daar is de eerste leerling al,' zegt de juf terwijl ze vrolijk op Milene en haar moeder afstapt. Een hand wordt er natuurlijk niet gegeven. 'Gisteravond was het wel even paniek hoor. Want hoe gaan we dat doen?', zegt de moeder van Milene. Ze is blij dat ze haar dochter naar school kan brengen. 'Ik werk in de zorg en ik vind het een fijne gedachte dat ze wel naar school kan. Dat is wel belangrijk, en tja we zien wel hoe het verder gaat. Ik ga nu naar mijn werk. Ik moet nog een paar steunkousen vervangen, zegt ze lachend.'

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat eronder verder



Toch is de medewerkster in de zorg zich goed bewust van het coronavirus: 'Er zijn natuurlijk heel veel mensen besmet, soms met dodelijke afloop. Dus je maakt je ook wel zorgen.' De moeder van Milene is dan ook blij dat de scholen gesloten zijn.

Klasgenootjes missen

Ondertussen blijkt dat alle ouders hebben gehoord dat de school dicht is. En dat betekent dat vandaag alleen Emily en haar vriendinnetje Amy, het dochtertje van een politie-agente op de school worden opgevangen. Amy zucht diep en het is duidelijk dat het meisje haar andere klasgenootjes nu al mist.