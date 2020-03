Raad Druten wil weten of fusie met Wijchen loont, maar de burger is kritisch

'Wijchen moet gewoon Wijchen blijven’, stelt Paul Albers, geboren Wijchenaar. Hij is initiatiefnemer van een petitie waarmee burgers aangeven tegen de fusie te zijn. Het stuk is in korte tijd al bijna achthonderd keer ondertekend.

‘Onze ouders en voorouders hebben deze gemeente groot gemaakt, dus wij willen nu onze stem laten horen. Ik zie persoonlijk het nut niet in van de fusie. Wij hebben weinig met Druten en dat is andersom waarschijnlijk ook zo’, zegt hij.

Kees Koppers, voorzitter van Welzijn Druten, beaamt dat met zijn petitie. ‘Al jaren stuurt de gemeente Druten aan op een fusie, maar de burger wordt er totaal niet bij betrokken. We leven in een democratie, dus je moet je als inwoner gewoon uit kunnen spreken.’

Daarom roept de kritische politicus op tot een referendum, zodat de burger zelf kan bepalen wat hij wil. In een dag ondertekende meer dan honderd mensen zijn verzoek.

'Burger biedt weinig argumenten'

De Drutense raad diende maandag een motie in met de vraag aan het college wat de voor- en nadelen zijn van een fusie met Wijchen. ‘De gemeenschap moet goed bij het proces worden betrokken’, vindt Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. 'Heldere communicatie is belangrijk en draagvlak creëren is cruciaal, maar dat gaat verder dan alleen een voor of tegen.'

Ook de raad van Wijchen stelde onlangs de vraag of een fusie met Druten loont. ‘Het is hartstikke mooi dat het onderwerp leeft in onze gemeente’, begint Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen.

‘Maar om alleen te zeggen dat je tegen bent, is jammer. Er worden dan maar weinig argumenten geboden.’ Wanneer de raad antwoord heeft op de schriftelijke vraag, belooft Van Bronkhorst in gesprek te gaan met de inwoners. ‘Van mensen in de kerkdorpen tot in het centrum’, verzekert hij.