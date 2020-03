Uitvaart bekende Harderwijker mag toch gefilmd

Vanwege het coronavirus was het idee om de begrafenis op tv uit te zenden, maar de maatregelen qua begrafenissen zijn ook aangescherpt. Zo is de begrafenis in zeer beperkte kring en zijn er maximaal 30 personen welkom op een begrafenis. Ze moeten allemaal minimaal anderhalve meter afstand houden.

In eerste instantie leek een livestream ook niet te te mogen. Maar uiteindelijk kwam het verlossende woord. Paul Toussaint van HK13 laat weten dat de omroep de uitvaart mag filmen en dat die later wordt uitgezonden. 'We moeten even kijken wie dat precies gaat doen. We staan achteraan, dus zien in principe hetzelfde als iemand die in de banken zit. We houden veilig afstand.'

Geen livestream

De uitvaart wordt in ieder geval niet live-gestreamed en het is ook nog niet zeker of deze uiteindelijk op TV te zien is. 'Daar gaan we even rustig over nadenken. Misschien als deze crisis voorbij is dat er dan nog iets van een herdenking volgt waar sprekers dan hun zegje kunnen doen.'

Dim van Rhee is een bekende Harderwijker en veel mensen zouden normaal gesproken op zijn begrafenis afkomen. Maar dat kan nu niet meer. 'Ik denk dat de zalen te klein zouden zijn voor de mensen die de begrafenis bij willen wonen', liet HK13 voorzitter Hans Nijman eerder weten. Daar zou naar verwachting zeker een paar honderd man op af zijn gekomen. En dat mocht al niet, gelet op de coronamaatregelen. Die stonden bijeenkomsten boven de honderd personen niet toe. Door de tv-uitzending zouden toch veel Harderwijkers zijn afscheid kunnen zien. Maar dat mag dus nu ook niet meer

Ereburger

Dim van Rhee was heel lang fractievoorzitter van D66. En bij vele projecten in de stad betrokken. Ook was hij Harderwijks ereburger.' Van Rhee overleed afgelopen zondag op 74-jarige leeftijd. De uitvaart vindt dinsdagmiddag plaats in Lelystad om 16.00 uur

Op het YouTube-kanaal van HK13 is een In Memoriam te zien van Van Rhee: