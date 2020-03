Onderwijs loopt warm voor les op afstand

Corona of niet, het leren moet gewoon doorgaan. Dat is de missie van schooldirecteuren, leerkrachten en leraren, die non stop in de weer zijn na het besluit dat leerplichtigen thuisblijven van school. Wie denkt dat het een soort vakantie wordt, heeft het mis.

'We willen sowieso de basis, dat wil zeggen taal en rekenen, zo snel mogelijk minstens twee uur per dag aanbieden. Daarna willen we het aanbod stap voor stap verruimen', vertelt Hannelore Bruggeman, bestuursvoorzitter voor 11 basisscholen met een kleine 1800 leerlingen van Scholengroep Veluwezoom. 'We stellen echt als norm dat het onderwijs doorgaat. Want het gaat achteruit als je de leerontwikkeling onderbreekt. Dat merken we ook altijd na de zomervakantie.'

Bruggeman krijgt bijval van voortgezet onderwijs-collega Sjef Martens, directeur ICT bij het Montessori College met een kleine 2.000 leerlingen in Nijmegen en Groesbeek. 'Alle collega's zijn op één ding gericht: hoe houden we 'het leren' aan de gang? We willen leerlingen zoveel mogelijk in hun dagelijkse ritme houden zodat ze deze drie weken geen achterstand oplopen.'

'Gebruik vertrouwde systemen'

Beide scholen borduren voort op digitale middelen en systemen die al vertrouwd zijn voor leraren, leerkrachten en leerlingen. Hoe ver dat al is, verschilt per school. Op de 11 basisscholen in Velp, Rheden, Rozendaal, Dieren, De Steeg en Spankeren probeert Bruggeman zo snel mogelijk een basisaanbod in te richten via het bestaande systeem Snap-IT. Bruggeman: 'We zijn bezig met het opstellen van de instructies aan leerkrachten en leerlingen en hun ouders. Zes e-coaches helpen de scholen. Dan kijken we wat werkt en wat niet, en breiden we uit. Leren op afstand kan op veel manieren, wellicht ook met het speciale educatieve televisieprogramma's die de NPO aankondigt.'

Dagelijks contact met leerlingen houden

Op het voortgezet onderwijs wordt al veel digitaal gewerkt. Martens verwacht dat al snel het rooster kan worden hervat, maar dan zo, dat vakdocenten volgens hun vaste rooster bereikbaar zijn. Per mail of telefoon voor vragen, of dat zij een al of niet interactief webinar geven. Ook staat het rooster al vol met opdrachten voor leerlingen zodat zij thuis kunnen studeren. Martens adviseert: 'Neem twee dagen de tijd om je voor te bereiden en probeer woensdag zoveel mogelijk het rooster te hervatten. We moeten als docenten dagelijkse contacten creeeren en leerlingen de stimulans geven, zodat ze blijven leren.'

Plan bedenken voor praktijkexamens

'Leerkrachten vinden de lege scholen onwerkelijk', merkt Bruggeman. 'Maar ik bespeur ook enorm veel energie, om het onderwijs voor hun leerlingen te kunnen laten doorgaan.' Dat geldt ook voor het Montessori College, waar hard wordt gewerkt aan een plan voor de praktijkexamens voor het vmbo. Die zouden de komende week al beginnen.

'Anders dan bij havo of vwo, moeten vmbo-examens deels in een praktijklokaal plaatsvinden. We proberen nu oplossingen te bedenken waarbij kleine groepjes leerlingen die toch op school kunnen afleggen en hopen dat we daar toestemming voor krijgen van het ministerie.'