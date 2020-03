'In het spoor van de bevrijders' vanuit studio Omroep Gelderland

Het TV-programma 'In het spoor van de bevrijders' van het Omroep Gelderland-platform 75 jaar Vrijheid zal vanwege de corona-crisis vanaf 30 maart vanuit de studio in Arnhem worden uitgezonden. Daarmee komen alle locatie-uitzendingen op vijftien plaatsen in de provincie te vervallen.

Naar aanleiding van adviezen van het kabinet en het RIVM om grote evenementen af te gelasten, heeft Omroep Gelderland besloten om de uitzendingen van de karavaan naar de studio te verplaatsen.

Ook is de aanvankelijk geplande ochtenduitzending van 'In het spoor van de bevrijders' geschrapt. Er is nu dus maar één uitzending per dag om 17.20 uur. Locatie: de omroepstudio in Arnhem. Hier zal geen publiek bij zijn. Ook het aantal gasten in de uitzending zal tot een minimum beperkt blijven. Alle op locatie geplande activiteiten zoals het ontbijt voor genodigden in de ochtend en inbreng van scholieren en de activiteiten die in de middag tussen 16.00-18.00 uur gepland stonden, vervallen.

'In het spoor van de bevrijders' is te zien op werkdagen van 30 maart tot en met 17 april.