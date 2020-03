Docenten blij met duidelijkheid schoolsluiting: 'We zijn er ook wel naartoe gegroeid'

Docenten zijn blij met het kabinetsbesluit om de scholen tot 6 april te sluiten, blijkt uit reacties bij Radio Gelderland. Ook onder ouders zou er vooral begrip zijn voor de beslissing. 'We zijn er ook wel naartoe gegroeid. Die onduidelijkheid was veel ingewikkelder', zegt Wanda Kasbergen, bestuurder bij Stichting Pallas.

De coronacrisis leidt ook tot creatieve ideeën om elkaar te helpen. Zo twitterde PABO-docent Koen Steeman afgelopen week dat HAN-docenten en -studenten kinderen kunnen opvangen. 'Toen was het nog heel onduidelijk en verwarrend wat er zou gebeuren met scholen', vertelt hij maandagochtend bij Radio Gelderland. 'Ik vond het eigenlijk niet meer dan noodzakelijk om te bekijken hoe we met elkaar dit probleem op gaan lossen.'

'Onrust nam toe'

Voor Steeman was al duidelijk dat hij de komende tijd geen les zou geven. 'Maar je merkte dat de onrust toenam onder basisschooldocenten.' Hij vindt de duidelijkheid van zondagavond dan ook goed. Voor studenten blijft het een onzekere tijd, aldus Steeman. 'Ze gaan in principe gewoon naar stage. En waar nodig kunnen we ze op school helpen.' Ook onderwijs op afstand en digitaal onderwijs kan volgens hem een steentje bijdragen. Het thuiszitten noemt Steeman 'heel onwerkelijk'.

Wanda Kasbergen is bestuurder bij Stichting Pallas, waar zeventien vrijescholen voor basisonderwijs in Midden- en Zuid-Nederland onder vallen. Zij had zorgen of het nog wel verantwoord is om de scholen open te laten. 'Ik heb afgelopen weekend doorlopend met mensen gebeld en de berichtgeving bijgehouden', vertelt Kasbergen. Na de oproep van de medisch specialisten om de scholen te sluiten, nam zij zondagochtend al de beslissing om dat advies te volgen.

Pakketjes huiswerk

Tien dagen geleden liet Kasbergen al noodplannen maken voor het meegeven van werk aan leerlingen. 'Zondagavond werden er al pakketjes met huiswerk rondgebracht.' Ook de lijst van ouders in vitale beroepen is inmiddels gemaakt. 'Zodat deze kinderen kunnen worden opgevangen.'

Ouders die in de problemen komen met de opvang van hun kinderen en geen vitaal beroepen hebben, bekijkt Kasbergen per geval. 'We kijken ook of andere ouders de kinderen kunnen opvangen. Er zijn heel veel ouders die hulp hebben aangeboden.' Ook het aanbieden van onderwijs in kleine groepjes bij ouders thuis, is volgens Kasbergen een optie.

Ouders die onverhoopt toch bij één van de scholen op de stoep staan, heeft zij nog niet gezien.

