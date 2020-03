Steun voor Westervoortse ondernemers gevraagd

De VVD in Westervoort vraagt de gemeente om steun voor ondernemers. De fractie wil zo snel mogelijk een motie bij de raad indienen om uitstel van belastingbetaling voor te stellen.

Door alle maatregelen van het Rijk om het Coronavirus tegen te gaan, komen sommige ondernemers acuut in financiële problemen. Horecagelegenheden zitten sinds zondagavond op slot, maar ook andere bedrijven of winkeliers hebben het moeilijk. De VVD vindt dat de ondernemers in het dorp niet in de kou moeten komen te staan.

Fataal

Daarom wil de fractie dat de gemeente het voorbeeld van de Belastingdienst volgt. 'Het zal voor een aantal ondernemers lastig worden om de belasting te betalen. De VVD stelt dan ook voor om deze ondernemers uitstel van betaling te geven', aldus fractievoorzitter Roderick ten Kortenaar.

'Zeker hier in Westervoort. Hier staat al zoveel leeg, verschillende bedrijven hebben het al moeilijk,' laat Ten Kortenaar weten. 'Gelukkig is het college daar ook al mee bezig. Maar dit is wel een grote klap die er bovenop komt. Wij willen dat die klap niet fataal wordt.'

Besluit

Het onderwerp leeft in meerdere gemeenten. Zo heeft VVD fractie in Montferland raadsvragen gesteld over de kwestie.

Vraag is alleen nog wel wanneer of hoe de motie van de VVD behandeld wordt, want veel gemeenten - waaronder ook Westervoort - hebben hun vergaderingen voor de komende weken afgeblazen.