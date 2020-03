Hoogleraar Voss: 'Hopelijk dringt de ernst van de situatie nu goed door'

Scholen, opvangcentra en horecagelegenheden sluiten de deuren tot en met 6 april in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. 'Dit was de enige kant die we op konden', zegt Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan het Radboudumc. 'Dat bleek ook uit de oproep van de Federatie Medisch Specialisten deze week, om scholen te sluiten.'

Voss opperde afgelopen vrijdag in De Week van Gelderland nog een tussenoplossing voor scholen; alle leerlingen naar huis sturen die een thuisblijvende ouder hebben. Het nieuwe maatregelenpakket is ingrijpender: alle kinderen thuis, met uitzondering van kinderen wiens beide ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep.

'Dit is nu moeilijk, voor iedereen', reageert Voss. 'Hopelijk hebben de meeste ouders over een paar dagen oplossingen gevonden. En dat dit een goed maatregelenpakket is voor nu, is zeker. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat ze nu moeten handelen. Niet meer denken dat je de stad in moet, maar thuisblijven of in het bos wandelen, bijvoorbeeld. Hopelijk dringt de ernst van de situatie door en zijn verdere maatregelen niet nodig.'

Resultaat maatregelen

Of de piek in het aantal besmettingen nu af gaat vlakken, is onduidelijk. Voss: 'Het kan veertien dagen duren tot we resultaten zien van deze nieuwe maatregelen. De komende twee weken kunnen we nog aan. Als je Nederland vergelijkt met Italië, hebben wij gelukkig wat voorbereidingstijd gehad. En positief is dat niemand nu nog kan zeggen dat de maatregelen overdreven zijn. Het begon met een stop op handen schudden, dat was symbolisch. Nu gaan we verder.'

Zorgen over de capaciteit van ziekenhuizen zijn er tegelijkertijd zeker. 'Wij hopen dat de maatregelen voldoende effect hebben en dat we in Nederland voorkomen dat we keuzes moeten maken tussen wie op de Intensive Care kan, zoals we in Italië zien.'

Zorg voor sociale afstand

Het nieuw aangekondigde maatregelenpakket zal overigens niet leiden tot minder besmettingen, zegt Voss. 'Vijftig tot zestig procent van de bevolking gaat besmet raken, dat zijn enorme aantallen. Maar die besmettingen moeten we over langere tijd zien te spreiden. Daar hebben wij zelf een plicht in. Als iedereen thuis zou blijven, stopt de verspreiding. Zorg dus voor sociale afstand, doe het gewoon.'