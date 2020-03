Restaurants sluiten massaal de deuren: 'Het is hier net een spookplein'

De deuren van de cafés aan de Arnhemse Korenmarkt sloten zondag al om 18.00 uur, als onderdeel van het pakket maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De sluiting blijft in ieder geval van kracht tot en met 6 april. De sluiting werd een halfuur van tevoren aangekondigd op een speciale persconferentie.

'Ze wilden misschien voorkomen dat mensen anders vanavond nog even snel de kroeg indoken', zegt Wouter Jansen, eigenaar van Sportsbar 't Huys. 'Dat we moesten sluiten, had ik wel verwacht. Ik zag dit weekend dat er nog behoorlijk wat mensen op de been waren en de horeca indoken.'

Jansen werkte al met een tickersysteem, zodat er niet meer dan 85 mensen binnenkwamen. 'Maar als er vervolgens twintig mensen buiten in de rij staan, gaat het nog niet goed, natuurlijk', zegt hij. Jansen begrijpt de vergaande maatregelen die de regering neemt. 'Het is een goed besluit. We worden er niet beter van als we nu de deuren openhouden om vervolgens nog veel langer dicht te moeten. Dan liever nu de stekker eruit en hopelijk sneller weer open.'

Achterstallige klusjes

Restaurant-eigenaar William Mijnen van De Revolutie in Zevenaar sloot de deuren noodgedwongen om 18.00 uur.

'De gasten die er zaten, die hebben we nog eten gegeven. Het is nu natuurlijk een mooi moment om de klusjes op te pakken die zijn blijven liggen. Het personeel zal daarbij helpen, wanneer dat nodig is. Dat hebben ze al aangegeven.'

Bekijk het interview met William Mijnen en Arjan Wezel. De tekst gaat daaronder verder:

Donderslag bij heldere hemel

Voor Arjan Wezel, eigenaar van eetcafé De Gebroeders in Doetinchem, kwam de aankondiging van het tijdstip als een donderslag bij heldere hemel. 'Natuurlijk zat het er wel aan te komen, maar om het dan zo rigoureus om 17.30 uur aan te kondigen dat iedereen om 18.00 uur moet sluiten... had dan gezegd: we doen het om 00.00 uur, of als de laatste gasten weg zijn. Maar niet zo, in één keer dicht.'

Verschillende gasten zaten net te eten, toen Wezel hen het slechte nieuws moest mededelen. 'Sommige gasten vroegen nog of ze het eten mee mochten nemen. Uiteraard hebben we dat gedaan, maar dat is niet waar je op zit te wachten', erkent Wezel.

'Pittig voor het personeel'

Dat de sluiting vrijwel direct inging, overviel Wouter Jansen ook wel. 'Ik vind het vooral voor het personeel pittig. Ook zij zagen het aankomen en reageerden begripvol, maar de situatie is nu onzeker', zegt de ondernemer van de Korenmarkt. Daar sluit Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, zich bij aan. 'Dat het direct om 18.00 uur inging, is best belachelijk. Maar de sluiting zelf kwam niet onverwacht.'

Voor alle restaurant-eigenaren betekent de sluiting een direct en oplopend omzetverlies. Jansen: 'Drie weken is al lang, maar we zien in andere landen dat de maatregelen na een paar weken nog worden verlengd. Dan zou het echt pittig worden. De horeca is een branche met een kleine marge. Er komt geld binnen, maar de vaste lasten zijn ook hoog en die lopen door. En vergeet niet dat veel ondernemers al een klap hebben gehad door bijvoorbeeld carnavalsoptochten die niet door gingen.'

Miljardensteun

Arjan Wezel van eetcafé De Gebroeders in Doetinchem weet nog niet of hij de sluiting aankan. 'Het is koffiedik kijken. Ik hoop dat we dit overleven. En als we het niet overleven, dat is jammer. Dan kan het zo zijn dat wat ik in twaalf jaar heb opgebouwd, binnen misschien wel drie weken wordt afgebroken. Ja, het zijn roerige tijden.'

Koninklijke Horeca Nederland wil een miljardensteun van de overheid. Voorzitter Robert Willemsen: 'Dit heeft een ongelooflijke impact op de horeca. We moeten in Den Haag rond de tafel voor een maatregelenpakket.'

Kroegbaas Jansen zit na 18.00 uur wat bij te komen in zijn eigen bar. 'Als ik nu hier naar buiten kijk, is het een raar beeld. Eerst kwamen de eigenaren nog een kijkje nemen, maar nu is het helemaal uitgestorven. Een spookplein.'

Zie ook: