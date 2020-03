Rechtbanken Arnhem en Zutphen pakken alleen nog urgente zaken op

Door nieuw aangekondigde maatregelen in de coronacrisis gaan scholen, opvangcentra, winkels en horeca-gelegenheden per direct dicht. Ook de verschillende gerechtshoven sluiten de deuren. Dat betekent dat in Gelderland de rechtbanken in Arnhem en Zutphen niet meer bereikbaar zijn. Slechts urgente zaken gaan nog door.

Onder urgente zaken worden zaken verstaan waarin een rechterlijke beslissing noodzakelijk is, omdat het 'raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden'. Voorbeelden daarvan zijn zaken rond voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, vreemdelingenzaken, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen.

Vanaf dinsdag zijn de gerechtsgebouwen in Arnhem en Zutphen en ook de centrale balie niet meer toegankelijk. Publiek is niet langer welkom. Wie zelf betrokken is bij een rechtszaak hoeft geen contact op te nemen, maar moet de website rechtspraak.nl in de gaten houden. De maatregelen gelden in principe tot 6 april.