Aparte afdelingen in Rijnstate voor coronapatiënten 'in volledige isolatie'

Medewerkers benaderen de patiënten alleen met een volledig isolatiepak, legt Rijpsma uit. 'Kapje voor de mond en bril en muts op. En een speciale jas aan met handschoenen.'

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder:

'De afdeling Spoedeisende Hulp is nu in feite verdeeld in twee gescheiden compartimenten', licht Rijpsma toe. 'Een voor de coronapatiënten en een voor de andere patiënten.' Vooraf is volgens hem niet altijd te bepalen of een patiënt corona onder de leden heeft. 'We kijken daarom goed naar de patiënt en houden met een aantal factoren rekening: koorts, hoestklachten en waar de patiënt recent is geweest.'

'Weinig onrust of angst'

Ook bij verdenkingen van corona worden patiënten geïsoleerd en op die manier verpleegd, benadrukt Rijpsma. Volgens de arts is er weinig onrust of angst onder het personeel. 'We hebben het gevoel dat we goed zijn voorbereid.' Wel vreest hij dat het dreigende tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen in de toekomst tot problemen leidt.

'Het is eigenlijk nog relatief rustig met patiënten', vertelt Rijpsma. 'We zijn ons aan het voorbereiden op wat komen gaat.' Hij verwacht namelijk een enorme toename in drukte als gevolg van de coronapandemie. Er zijn volgens hem momenteel tien 'bewezen' coronapatiënten in Rijnstate. 'Daarnaast zijn er nog achttien patiënten die van corona worden verdacht.'

Patiënten afgebeld

De twee speciaal ingerichte afdelingen zijn niet de eerste maatregelen. Zo belde het ziekenhuis deze week voor het eerst patiënten af die een 'niet acute operatie' zouden ondergaan. 'En of er meer afzeggingen nodig zijn, wordt per dag bekeken', zegt de woordvoerder.

Zie ook: