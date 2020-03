Wel of geen kerkdienst? Kerken gaan verschillend om met coronamaatregelen

Een beetje vreemd is het wel, vindt voorganger Peter Paauwe. 'Normaal gesproken komen hier op zondagochtend zo'n duizend mensen. Nu is het een stuk stiller. Maar gelukkig zitten er naast de camera's nog een paar mensen op krukken, die houden me enthousiast.'

Bekijk hieronder de reportage. De tekst gaat verder onder de video:

Paauwe staat in de lege Midden Nederland Hallen, op een podium. Drie camera's filmen hem, drie andere camera's staan opgesteld bij de band. In een regiekamer worden de beelden mooi afgewisseld, om een vloeiende stream te creëren. 'We zenden onze dienst elke zondag al uit, maar dit keer verwacht ik veel meer kijkers', legt Paauwe uit. 'Theaters zijn dicht, sport is afgelast: misschien dat mensen vandaag eens gaan kijken wat de kerk te bieden heeft.'

'Het beste van twee werelden'

Anderhalve kilometer verderop heeft de familie De Groot een paar vrienden uitgenodigd, om samen de dienst te bekijken. 'We hebben taart en koffie, en krijgen tegelijk Gods woord te horen', lacht Linda de Groot. 'Het is het beste van twee werelden.'

Niet alle kerken hebben zo snel een oplossing kunnen verzinnen voor de coronamaatregelen. Sommige kerken hebben besloten vandaag geen diensten te houden, anderen gaan toch open, maar voorkomen dat er honderd mensen tegelijk in de zaal zitten. 'Ik vind het wel belangrijk om naar de samenkomst te komen', zegt een bezoeker van Kerkvoornu in Duiven.

Die kerk heeft ervoor gekozen toch open te gaan. Ook in tijden van nood gaan wij open. De kerk het kalme tegengeluid in onrustige tijden, is te lezen op de website van de kerk. 'Uiteindelijk waren er veel minder dan honderd mensen aanwezig, maar hebben we wel een hele fijne dienst gehad', zegt de kerkganger.

In Barneveld vinden de thuisblijvers de oplossing van de Doorbrekers een mooie. 'Tijdelijk is dit heel fijn, maar op de lange termijn is het toch ook wel erg goed om juist bij elkaar te komen. Samen God groot maken, dat is toch het mooiste', vindt Linda de Groot.