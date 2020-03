Achterhoekers in actie met coronahulp

'We zijn bezig om een platform op te richten waar vraag en aanbod samen komen', vertelt Nino Uijting. In het normale dagelijks leven is Uijting eigenaar van internetbureau i-Pulse en van daaruit ontstond het idee om aan de slag te gaan. 'Er zijn privé zoveel initiatieven dat ik dacht ‘wat kunnen wij betekenen als internetbureau?’ Vanmorgen heb ik de knoop doorgehakt om er echt mee aan de slag te gaan en die Facebookgroep opgericht. Ik heb meteen wat jongens gebeld, we zijn nu bezig met de voorbereiding, vanaf morgen gaan we vol erop en vanaf dinsdag gaat het platform live', zegt Uijting. Voor het platform gebruikt hij data van de Facebookgroep. 'Heb je een auto, waar kun je hulp bieden, wat kun je doen, dat soort vragen.' Uijting drukt mensen daarom op het hart duidelijk te zijn wat ze kunnen doen en waar.



De groep ‘Coronahulp in de Achterhoek’ zelf is in een paar uur flink uitgedijd: in drie uur heeft de groep bijna 2000 leden gekregen en iedere paar minuten biedt er iemand aan te kunnen helpen met boodschappen doen, kinderen die kleurplaten kunnen maken of koken. 'Ik ben nu zelf ook met mijn dochtertje kleurplaten aan het printen om te bezorgen aan ouderen in het bejaardentehuis', zegt Uijting. Ondertussen is hij ook bezig zijn netwerk aan te spreken. 'Ik heb contact met het Graafschap College of zij kunnen helpen, zodat er geen dingen dubbel gebeuren', daarnaast wordt hij gebeld door mensen die een breder netwerk hebben en vanuit de zorg de vraagkant in beeld kunnen brengen.

Geen commercie

Een ding is op het platform niet toegestaan: commercie. 'Dat is ook waar ik streng op modereer. Verder is het echt fantastisch om te zien hoe we elkaar willen helpen. Het is heel goed dat we een signaal afgeven dat als het erop aankomt dat we heel veel voor elkaar over hebben.' Uiteindelijk moet het platform ook een plek worden waar bijvoorbeeld producten aangeboden worden. 'Zodat producten die niet meer verkocht kunnen worden of die niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld naar de voedselbank kunnen.'