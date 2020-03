Steeds meer Gelderse scholen sluiten deuren door corona

Het regent meldingen van Gelderse scholen die hun deuren maandag alvast sluiten wegens corona. Zaterdag kwamen andere onderwijsinstellingen in de provincie al met dezelfde maatregel. De verwachting is het kabinet zondagmiddag sluiting van alle scholen aankondigt.

Alle 25 schoollocaties die behoren tot stichting Achterhoek VO, gaan dicht. Het gaat om middelbare scholen in Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Het bestuur acht het openhouden van de locaties niet langer verantwoord. De sluiting duurt zeker tot 31 maart.

Overleg

Delta Scholengroep in Arnhem, met bijna zesduizend leerlingen, sluit maandag de deuren voor onderwijs. De school doet dat in aanloop van het overleg dat zondag plaatsvindt in Den Haag over de mogelijke sluiting van alle scholen. 'We verwachten dat er aanvullende maatregelen voor het onderwijs worden aangekondigd. Het meest vergaande besluit dat scholen dicht moeten voor een langere periode zou dan ook kunnen vallen', schrijft de school.

De scholengroep wil nu al helderheid geven door in ieder geval maandag dicht te zijn. Ook de katholieke basisschool De Laarhorst in Arnhem zegt in om dezelfde reden dicht te zijn. CPOV scholen in Zetten en Ochten vinden het onverantwoord nog open te zijn.

Sluiting na besmetting

Het Hoornbeeck College Apeldoorn zei zaterdag al te sluiten na twee besmettingen. Ook het Graafschap College in Doetinchem geeft vanaf maandag geen onderwijs meer vanwege het coronavirus. Het besluit is voorlopig tot en met 31 maart van kracht.

Onderwijsinstelling Aventus zet met ingang van maandag bijna drie weken lang een streep door alle lessen. Aventus heeft vier vestigingen in Apeldoorn, twee in Zutphen en één in Ede.