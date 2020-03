Zorgprofessionals bieden zich vrijwillig aan in strijd tegen corona

Al honderden oud-verpleegkundigen hebben zich vrijwillig aangemeld als extra handen aan het bed, nu de ernst van de situatie mogelijk Italiaanse vormen aanneemt.

Enorme druk op zorgpersoneel

'Ik las over Italië en de hoge nood', zegt Karin van Montfoort. Ze is docent Verpleegkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en nam het initiatief hulp te bieden. 'Ik vroeg mij af of wij als oud-verpleegkundigen, want ik ben ook oud-verpleegkundige en ik werk nu als docent verpleegkunde, niet kunnen gaan helpen.'

De kans dat er enorme druk komt te staan op het personeel van de Gelderse ziekenhuizen en overige zorginstellingen is volgens de professionals aanzienlijk. 'Voor mij was vanaf het begin al wel duidelijk: dit is iets groots', zegt oud-verpleegkundige Petra Derks.

Ze gaf onmiddellijk gehoor aan de oproep van haar collega Van Montfoort. 'Dit gaat heel veel mensen treffen. En ik ben oud-verpleegkundige, dus ik dacht: ja, waarom niet? Ik ga graag helpen en andere mensen ondersteuning bieden.'

Vanzelfsprekendheid om hulp te bieden

Voor de oud-verpleegkundigen lijkt het een vanzelfsprekendheid hun hulp aan te bieden. Dat is ook het geval voor Willem Schouten, die net als Van Montfoort docent Verpleegkunde is aan de HAN.

'Ik heb het er thuis over gehad natuurlijk, voor ik me opgaf: vind je dit wel oké?' Het thuisfront liet hem begaan. 'Zolang ik kan, wil ik ook zorgen voor andere mensen. Dat het zo goed mogelijk verloopt en dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen. Ik wil dat risico wel nemen', zegt Schouten.

Ondertussen blijven de aanmeldingen binnenstromen bij Karin van Montfoort en haar team. 'Ik wil nu vooral iedereen die een bijdrage kan leveren als oud-verpleegkundige oproepen zich aan te melden. Zodat we hen, als het nodig is, snel kunnen inzetten. En ik hoop dat we er met z'n allen naast zitten, maar laten we voorbereid zijn om te zorgen dat we zorg kunnen blijven leveren. En dat onze verpleegkundigen hier niet allemaal aan onderdoor gaan.'

