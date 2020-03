Bart van Rooij constante factor bij kwakkelend NEC

'Voor mij is het tot nu toe fantastisch. Ik sta in de basis en krijg speelminuten, dat is belangrijk voor een jonge jongen zoals ik', zegt van Rooij. Alleen Go Ahead thuis en Excelsior uit waren wat minder, maar twee van de 24 vind ik niet zo slecht. Voor de club is het wisselvallig. We staan nu achtste, dus het is nog spannend of we de play-offs halen. Maar als dat lukt, kan het zomaar nog een gekkenhuis worden in Nijmegen.'

Van Rooij begon zijn carrière bij Estria in Escharen, net over de Maas in Brabant. 'Hier ben ik als kleine jongen op voetballen gegaan. Ik heb hier heel veel plezier beleefd. Maar ik ben hier niet ontdekt. Ik deed in de zomervakantie mee aan een voetbalkamp, met allemaal vriendjes. Gewoon voor de lol, met de bal bezig zijn, wat we allemaal graag doen. En daar won ik en mocht ik talententrainingen bij NEC gaan volgen. En daar kwam ik door de selectie heen. Ik had dat totaal niet verwacht. Ik droomde er wel van, maar had nooit gedacht dat ik carrière zou gaan maken.'

Rechtsback

Van Rooij speelt rechtsback en dat doet hij al sinds de jeugd. 'Ik heb daar altijd gestaan. Nooit in de aanval, zoals veel rechtsbacks die eerst rechtsbuiten waren. Ik speelde ook niet in de as. Ik heb liever het spel voor me, in de as is het te chaotisch voor mij. Ik vind het fijner om aan de zijkant te spelen. Ik kom graag voorin, maar pak goed mijn momenten. Eerst mijn man uitschakelen. Ik heb al vier assists op mijn naam. Een mooi aantal. Ik wil er nog twee of drie bij dit seizoen.'

NEC eredivisieclub

De rechtsback is al opgevallen bij topclubs. 'Dat is mooi om te horen. Dat betekent dat ik goed bezig ben. Ik heb wel een toekomstplan in mijn hoofd, maar je weet nooit hoe het gaat in het voetbal. Ik zit ook bij het Nederlands elftal onder 19. Maar ik ben vooral bezig met NEC. We hebben een goed team met allemaal jonge jongens en willen meedoen om de bovenste plaatsen. Het zou helemaal geweldig zijn om met de club waar ik ben opgegroeid op het hoogste niveau te zijn. Want ik vind dat NEC eigenlijk een eredivisieclub is.'