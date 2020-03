Gelderse ziekenhuizen beraden zich op scenario's

Gelderse ziekenhuizen gaan zondagmiddag in overleg om hun maatregelen en scenario's rondom de corona-uitbraak te evalueren. Vraag daarbij is of er genoeg bedden zijn als de stroom van patiënten toeneemt. En ook of er voldoende personeel beschikbaar is, als de werkdruk stijgt of medewerkers zelf ziek worden.

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft verschillende plannen klaarliggen. Zo is er de mogelijkheid tot zogeheten 'cohortverpleging', waarbij een vleugel uitsluitend wordt ingericht voor corona-patiënten, legt een woordvoerder uit. 'Ook gaan stagiaires bijvoorbeeld niet meer naar school, maar zijn ze volledig beschikbaar om te ondersteunen in de zorgverlening.'

'Eventueel patiënten selecteren'

Volgens het ziekenhuis wordt de capaciteit in regionaal verband afgestemd. En als de totale capaciteit echt tekortschiet? 'Dan kom je eventueel in een situatie dat je patiënten moet selecteren', erkent de woordvoerder. Maar dat scenario hoopt ze te vermijden.

Dat inzichten op dit moment met het uur kunnen veranderen, blijkt uit het feit dat de meeste ziekenhuizen hun nieuwe scenario's pas na overleg zondagmiddag kunnen geven. Het Radboudumc Nijmegen, Rijnstate Arnhem en St Jansdal in Harderwijk houden hun plannen dan opnieuw tegen het licht.

'Zorgpersoneel niet met vakantie'

Het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis meent voldoende voorbereid te zijn. 'Maar we monitoren de situatie per dag', laat een woordvoerder weten. 'Het aantal bezoeken is verminderd, en we kunnen extra zalen vrijmaken.' Het personeel is gevraagd om niet met vakantie te gaan. Ook zijn 'niet-spoedeisende operaties' uitgesteld.

Zie ook: LIVEBLOG | Overleg over sluiting scholen, 4 besmettingen in Overbetuwe