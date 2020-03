De Sjefkes hebben pech: alle 5 carnavalsoptochten gingen niet door

De optocht in Doetinchem is dan nog niet eens meegerekend, al kwamen ze wel opdagen. Hun wagen was niet compleet vanwege technische problemen en dus konden De Sjefkes ook daar niet van start gaan. In Kilder ging de optocht niet door vanwege de storm. In eigen dorp Angerlo gooide een tweede storm tijdens het carnaval roet in het eten. Toen De Sjefkes vol goede moed naar de optocht in Beek reden, kregen ze onderweg pech en kwamen ze nooit aan. Ze stonden de hele dag langs de kant van de weg.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De ultieme revanche moest de optocht tijdens halfvasten in Angerlo worden, waar carnavalswagens uit de hele regio aan meedoen. De laatste kans en traditioneel het hoogtepunt van de carnavalsoptochten. Bovendien een thuiswedstrijd voor De Sjefkes. De wagen werd helemaal opgelapt en er werd zelfs een compleet nieuwe as onder gezet, want deze had het begeven onderweg naar Beek.

Koekiemonster verliest zijn kop

Al deze moeite hadden ze zich dus achteraf kunnen besparen, want nu gaat de laatste optocht ook niet door. Het coronavirus dwong de organisatie van de Halfvastenoptocht het evenement af te gelasten, waar andere jaren duizenden mensen op afkwamen. Voor de Angerlose wagenbouwers is er geen mogelijkheid meer om de wagen langer te laten staan, want de boer wil weer gebruik kunnen maken van zijn schuur. Teleurgesteld halen de leden van Carnavalsgroep De Sjefkes de kop van hun Koekiemonster af. De wagen moet worden afgebroken.