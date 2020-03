Graafschap College zet streep door lessen

'Het Graafschap College heeft geprobeerd om het onderwijs door te laten gaan, ondanks alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus', valt in een toelichting te lezen. 'Echter, vanuit actuele ontwikkelingen in onze veiligheidsregio, zijn er teveel onzekerheden en onduidelijkheden waardoor wij goed onderwijs niet langer kunnen garanderen.' Het besluit is zaterdagavond door het College van Bestuur genomen.



De school gaat lesmateriaal mogelijk online aanbieden. Ook kijkt de onderwijsinstelling naar maatwerk voor examens. Ondertussen wil de school leerlingen inzetten voor hulp in bijvoorbeeld de zorg. 'We onderzoeken de mogelijkheden om MBO-studenten en medewerkers in te zetten voor bijvoorbeeld de opvang voor kinderen wiens ouders in kwetsbare groepen werken. Uiteraard is dit allemaal op vrijwillige basis.'