Corona: we willen elkaar massaal helpen

Nu de zorgen groeien, de isolatie toeneemt en de overheid meer en meer maatregelen afkondigt om corona de kop in te drukken, bieden mensen elkaar spontaan hulp aan. De veel voorbij komende hasthag #coronahulp op sociale media is daar een voorbeeld van.

Gratis oppas

Nu onderwijsinstellingen zoals de Radboud Universiteit sluiten, benutten studenten de plotseling ontstane vrije tijd. Ze bieden zich bijvoorbeeld aan als gratis kinderoppas. Eén van die studenten is Charifa Soulami uit Nijmegen.

'Mijn school gaat niet meer door', steekt Soulami van wal. 'Wel online, dus ik hoef niet meer de deur uit. En ik dacht: of ik nu thuis zit of bij iemand anders die mijn hulp goed kan gebruiken, dat zou ik graag doen.'

Lastig

Contact zoeken met mensen die hulp nodig hebben, blijkt echter lastiger dan gedacht. Met een hashtag heb je bijvoorbeeld nog niet zomaar een ouder iemand te pakken die wel iemand kan gebruiken om een boodschap te doen.

Dat merkte Milan Witteveen uit Nijmegen ook. 'Dus we zijn vanmorgen iets pro-actiever aan de slag gegaan', vertelt hij. 'Rode Kruis proberen te bereiken, Leger des Heils, diverse verzorgingshuizen. Maar die hebben allemaal protocollen. Dus het is nogal moeilijk.'

Facebookgroepen

Naast de hashtag #coronahulp zijn er ook al enkele Facebookgroepen gecreëerd waarin samen wordt nagedacht over hulp. Zo is er de groep #CoronaHulpNijkerk, een initiatief van de lokale krant Stad Nijkerk. Ook in de gemeente Neder Betuwe is zo'n groep al van de grond gekomen. En in Wageningen is de Facebookgroep Coronahulp Wageningen opgericht.

Wanneer je hulp nodig hebt of kan bieden, óf wanneer je iemand kent die hulp kan gebruiken, laat het dan vooral weten middels een bericht op deze pagina', schrijven de initiatiefnemers in Neder Betuwe. De pagina wordt inmiddels al door meer dan tweehonderd mensen gevolgd.

Saamhorigheid

Via de hashtag #coronahulp op Twitter wordt in ieder geval alvast massaal hulp aangeboden. 'Dat zegt mij dat we met zijn allen toch best wel een steentje willen bijdragen', stelt Charifa blij vast. 'En dat doet me eigenlijk wel goed'. 'De meeste mensen deugen', vult Milan aan. 'We zorgen voor elkaar. Juist in tijden van crisis.'

Soulami: 'We hebben soms het gevoel dat iedereen een beetje langs elkaar heen leeft. Maar je ziet wel dat in noodsituaties zoals nu iets als saamhorigheid bestaat.'

En een hashtag #coronahulp is mooi, maar kijk vooral ook even om je heen in je directe omgeving, vult ze daarbij aan: 'Dat hoop ik dus heel erg. Boodschappen doen, hondje uitlaten of misschien zelfs een maaltijd brengen. Dat soort kleine dingen. Moet je natuurlijk wel heel erg letten op hygiëne.'