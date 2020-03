Uitvaart bekende Harderwijker live via lokale omroep vanwege corona

Volgens Nijman was Van Rhee een 'zeer bekende Harderwijker'. 'Hij was heel lang fractievoorzitter van D66. En bij vele projecten in de stad betrokken. Ook was hij Harderwijks ereburger.' Van Rhee overleed afgelopen zondag op 74-jarige leeftijd.

Paar honderd man

'Ik denk dat de zalen te klein zouden zijn voor de mensen die de begrafenis bij willen wonen', vertelt Nijman. Daar zou naar verwachting zeker een paar honderd man op af zijn gekomen. En dat mag niet, gelet op de coronamaatregelen. Die staan bijeenkomsten boven de honderd personen niet toe.

Van Rhee was ook de voorganger van Nijman als voorzitter van HK13. En toen Nijman na contact met de familie hoorde van de plannen om de uitvaart in besloten kring te doen, is hij er 'bovenop gesprongen'. 'Eerst wilden we het alleen online streamen. Maar we hebben hulp gekregen om ook op TV uit te kunnen zenden.'

De uitvaart vindt dinsdagmiddag plaats in Lelystad. Deze zal vanaf 16.00 uur te zien zijn.

Zie ook: