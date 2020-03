Sporters in geen velden of wegen te bekennen door corona-maatregelen

Het is een vreemd gezicht: lege sportvelden op de zaterdag. Sportclubs en verenigingen geven massaal gehoor aan de oproep om grote bijeenkomsten te vermijden, en sluiten hun park daarom af voor bezoekers. 'Ik begrijp de maatregel, maar in mijn sporthart doet dit pijn.'

Wie een rondje rijdt over sportpark Orderbos in Apeldoorn, ziet overal verlaten accommodaties. 'Wij hebben donderdagavond als bestuur met een arts gezeten', vertelt Pierre van Rijn. Als voorzitter van Atletiekvereniging AV'34 moest hij een beslissing nemen over de activiteiten. 'Het is geen leuke beslissing, maar we kunnen vandaag echt niet opengaan. Op een normale zaterdag komen hier 300 sporters', wijst hij om zich heen. 'Van 5-jarige atleten tot iets oudere Nordic Walkers. We kunnen niet het risico nemen dat hier iemand besmet raakt.'

'Een zaterdag niet gesport is niet geleefd'

Atletiektrainer Christian Wanders is wel aanwezig op het complex. 'Voor het geval mensen ons bericht niet hebben ontvangen, en toch langskomen', legt hij uit. 'Dan kan ik uitleggen dat we vandaag gesloten zijn.' Met een treurig gezicht kijkt hij uit over de atletiekbaan. 'Ik kom hier elke zaterdag. Een zaterdag niet gesport voelt echt als een zaterdag niet geleefd. Ik begrijp echt wel dat het niet kan, gezien de uitbraak op dit moment, maar in mijn hart doet dit pijn.'

Heel bijzonder

Een paar kilometer verderop zit Bastiaan Bakker in zijn eentje in de kantine van voetbalvereniging Albatross. 'Dit is heel bijzonder', zegt de voorzitter van de club. 'Geen voetballende kinderen, geen ouders en geen bezoekers die een wedstrijd komen bekijken.' Zijn bestuur heeft er goed over nagedacht of ze alles zouden afgelasten. 'We hebben nog overwogen om de trainingen wel door te laten gaan. Maar uiteindelijk wil je niet op je geweten hebben dat er iemand via onze club besmet raakt. Dan kun je beter alles stilleggen.'

Financiële klap

De lege kantines zijn voor de sportclubs ook een financiële klap. 'Al verwacht ik eerlijk gezegd dat we dat wel weer inhalen', zegt Bakker. 'Want de meeste wedstrijden zullen op een later moment gespeeld worden, dus dan komt het publiek dan wel.' Hij denkt na over mogelijkheden om van de nood een deugd te maken. 'Ik heb al contact gehad met onze onderhoudsploeg. Als de competitie nu voor langere tijd stil komt te liggen, kunnen we dat gebruiken om onze velden in te zaaien en ander onderhoud te doen. Als dat is gebeurd, kunnen we in de zomer juist weer langer voetballen.'

Bij zowel Albatross als AV'34 blijven de hekken de komende weken dus op slot. 'Gelukkig is er veel begrip bij onze leden', zegt Van Rijn. 'Iedereen begrijpt dat dit nu nodig is. Het is vervelend om de lege baan te zien, maar die zal binnenkort wel weer gevuld zijn.'