Ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege coronavirus

'Patiënten waarvan de operatie niet door kunnen gaan, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht', laat het Slingeland weten. 'Zodra de situatie het toelaat wordt een nieuwe afspraak gepland.' Het Doetinchemse ziekenhuis maakte vrijdag bekend dat er een patiënt uit Noord-Brabant met het virus opgenomen is, omdat er in die regio geen geschikte plek meer is. Het is niet duidelijk of dit in de toekomst met meer patiënten gaat gebeuren.



De Achterhoekse ziekenhuizen laten weten goed voorbereid te zijn op de opname van patiënten die besmet zijn geraakt met het coronavirus. 'Zodra een verdachte of besmette patiënt in het ziekenhuis komt, gaat het speciale protocol in werking', aldus het Slingeland. 'Medewerkers zijn goed geïnstrueerd en weten wat er van hen wordt verwacht.'

Eerder werd ook al het bezoek aan de ziekenhuizen beperkt.