'Stinkende wolk over Ede', biomassacentrale ontkent fout

Zijn filmpje is inmiddels al honderden keren gedeeld. De beelden zijn midden in de nacht gemaakt, rond 3.00 uur. 'Maar de ellende begon al veel eerder op de avond, rond 21.30 uur, toen een buurman vertelde dat het bos vol rook stond', vertelt Ruitenschild. Later nam hij zelf een kijkje bij de biomassacentrale, nadat de slaapkamers vol rook waren komen te staan. 'Het was windstil, dan moet je niet gaan stoken.'

Woedend

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en Ruitenschild is woedend. Al sinds de komst van de biomassacentrale protesteert hij er tegen. 'Mijn vrouw zit met een longontsteking thuis. Ze is al kortademig. Als je dan die giftige rook van de biomassacentrale erbij krijgt... dat vinden je longen niet lekker.'

Centrale ontkent fout

Eigenaar van de biomassacentrale, Wamtebedrijf Ede, heeft onderzoek gedaan naar het voorval. Het bedrijf spreekt tegen dat er iets fout is gegaan. 'Op basis van de beschikbare data is er afgelopen nacht niks misgegaan. Er was sprake van een volledige verbranding', zegt een woordvoerder.

Waar de 'stank en rotzooi' vandaan zouden komen, weet hij niet. 'Op basis van wat wij nu zien is het onmogelijk dat het bij ons vandaan kwam.' Eerder gaf de woordvoerder aan dat alles wat de mensen waarnemen, 100 procent waterdamp is. Nu benoemt hij echter expliciet dat er ook andere stoffen uit de schoorsteen komen, die bovendien omstreden zijn. 'Fijnstof, stikstof en CO2 komen er wel uit, maar dat ruik je niet', zegt de woordvoerder.

Eerder problemen

Vorige maand waren er problemen met de biomassacentrale aan de Knuttelweg in Ede, die eind 2019 in gebruik is genomen. Er was met te nat hout gestookt, waardoor er veel vieze rook vrijkwam. De centrale kreeg toen een preventieve dwangsom opgelegd. Alle klachten moeten gemeld worden, anders krijgt de centrale een boete.

De klacht van afgelopen nacht is doorgegeven aan de Omgevingsdienst De Vallei, die namens de gemeente toezicht houdt op de drie biomassacentrales in Ede.

Klacht 24 uur per dag melden

De voorlichter van Warmtebedrijf Ede benadrukt dat het bedrijf klachten over biomassacentrales serieus neemt. Hij moedigt mensen aan om bij overlast meteen 085-0712600 te bellen. 'Dat nummer is 24 uur per dag bereikbaar.'

Na een telefoontje wordt direct poolshoogte genomen. Indien nodig worden zaken gerepareerd. 'Als het nodig blijkt, kunnen we maatregelen nemen, bijvoorbeeld het verhogen van een schoorsteenpijp. Op basis van een filmpje achteraf is dat heel lastig te beoordelen wat er precies gaande is', aldus de woordvoerder.

