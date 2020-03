Stadsbestuur wil portemonnee niet trekken om SonsbeekTheaterAvenue te redden

Het Arnhemse college is niet van plan de beurs te trekken om het noodlijdende SonsbeekTheaterAvenue van de ondergang te redden. De oorspronkelijk aangevraagde subsidie is gehonoreerd en daar wil de gemeente het in principe bij laten, valt op te maken uit een brief van wethouder Hans de Vroome.

De organisatie vroeg om een extra gemeentelijke bijdrage van 10.000 euro, bovenop de toegezegde 27.500 euro. De wethouder wees dit af, waarop de organisatie hulp vroeg aan de gemeenteraad. 'Het probleem is niet dat de gemeente geen subsidie geeft, maar dat de stichting geen alternatieve fondsen heeft weten binnen te halen', reageert De Vroome daar nu op. Hij verwacht dat organisaties 'ook elders inkomsten of subsidies verwerven'. Volgens de wethouder heeft de gemeente geprobeerd actief mee te denken.

Zie ook: SonsbeekTheaterAvenue in Arnhem dreigt na 21 jaar te verdwijnen

Mogelijk ontvangt het evenement met theater, dans, muziek en cabaret nog een compensatie voor de extra gemaakte kosten vanwege werkzaamheden aan de Apeldoornseweg, vorig jaar. Daarover adviseert een commissie, laat De Vroome weten. Vooruitlopend daarop kan volgens hem een voorschot worden aangevraagd, dat moet worden terugbetaald als de compensatie niet wordt toegekend.

Zie ook: Theaterfestival Sonsbeek gaat door ondanks werkzaamheden, 'al is het wel behelpen'

'Niet lenen voor welles-nietesspelletje'

'Wat hieruit blijkt, is een bevestiging dat de gemeente niet bereid is mee te denken', stelt voorzitter van de overkoepelende organisatie Rita Weeda. 'Althans, deze portefeuillehouder. Maar ik laat me niet lenen voor een welles-nietesspelletje', laat Weeda weten. 'Ik wil zoeken naar oplossingen.'

D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg laat iets meer ruimte. 'Als de stichting al het andere geprobeerd heeft, kan de gemeente misschien best incidenteel nog iets doen. Maar we kunnen niet alle gaten die vallen dichten', meent Andeweg. 'Voor nu lijkt het me wel belangrijk dat we de continuïteit richting volgend jaar waarborgen.' Klaartje van Dillen (CDA) overweegt de kwestie te agenderen. 'Dit kan natuurlijk niet zomaar. Voor ons is SonsbeekTheaterAvenue een belangrijk event.' De SP kondigt vragen aan.

'Culturele subsidieslurpers'

Op PVV-steun hoeven zij niet te rekenen. 'Iedere keer proberen culturele subsidieslurpers de gemeenteraad te chanteren als er ergens een gat in de begroting zit', ziet fractievoorzitter Coen Verheij. 'Wat ons betreft zoeken ze het maar uit. Zolang er maar geen gemeenschapsgeld in gepompt hoeft te worden.' Ook voor Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) is de subsidiegrens bereikt. 'We hebben genoeg feesten en festivals in de stad. Veel Arnhemmers hebben niets met zo'n elitefeestje. Cultuur is belangrijk, maar wij moeten keuzes maken.'

Volgens Leo de Groot (Partij voor de Dieren) gaat het festival 'toch niet door in verband met corona'.

De komende weken moet blijken of er alsnog een raadsmeerderheid te vinden is om het evenement de helpende hand te bieden. Eind deze maand valt de beslissing over het voortbestaan, liet Weeda eerder weten.