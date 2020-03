Noodverordening afgekondigd om corona: 'Iedereen moet maatregelen serieus nemen'

De verordening is per direct ingevoerd en loopt tot en met 31 maart. Het verbod geldt voor publieke locaties, zoals musea, theaters, sportclubs, en voor religieuze bijeenkomsten. De Veiligheidsregio wijst erop dat handelen in strijd met de noodverordening strafbaar is.

'Het komt er nu op aan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen echt serieus neemt', zegt Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Apeldoorn.

'Maatschappelijke verantwoordelijkheid'

Het kabinet en het RIVM hebben donderdag drastische maatregelen aangekondigd om de coronacrisis aan te pakken. Behalve dat evenementen met meer dan 100 mensen niet door mochten gaan, moet iedereen die zich ziek voelt thuis blijven.

Zie ook: Evenementen afgelast, blijf thuis als je je ziek voelt

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden laat weten geen noodverordening af te kondigen. 'We gaan er vanuit dat mensen en instellingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen', reageert een woordvoerder.

Dwangmaatregelen van Bruls

Het is nog onduidelijk of er in de regio Gelderland-Zuid een noodverordening van kracht is. Voorzitter Hubert Bruls liet eerder op de dag wel weten wettelijk verplicht te ze zijn te handhaven wanneer de maatregelen, zoals maximaal 100 mensen per evenement, overschreden worden. 'Er zijn duizenden plekken die gaan we niet fysiek controleren. Maar ik ga optreden, wanneer men zich niet houdt aan de aanwijzing van minister Bruins.'

Ook zei hij 'tevreden en trots' te zijn hoe de samenleving in zijn regio op de maatregelen reageert. 'Ik ga er niet vanuit dat ik dwangmaatregelen uit de tas moet halen, maar ik zal niet aarzelen.'

Bekijk het interview met Hubert Bruls:

Zie ook: LIVEBLOG | 67 besmettingen in Gelderland, 'hamsteren om coronavirus niet nodig'