Brabantse coronapatiënt ligt in het ziekenhuis in Doetinchem

Een patiënt die geïnfecteerd is met het coronavirus is donderdagavond opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Het gaat om een persoon die is overgeplaatst uit Noord-Brabant.

'De patiënt wordt in het Slingeland Ziekenhuis verpleegd omdat er in de regio zelf geen geschikte plek beschikbaar was', zo laat het ziekenhuis in Doetinchem weten. De persoon wordt in strikte isolatie verzorgd en maakt het naar omstandigheden goed.

Het ziekenhuis laat weten goed voorbereid te zijn op de opname van patiënten die besmet zijn geraakt met het coronavirus. 'Zodra een verdachte of besmette patiënt in het ziekenhuis komt, gaat het speciale protocol in werking', aldus het Slingeland.



Onderdeel van dit protocol is het verplegen in strikte isolatie. Ook dragen verpleegkundigen speciale beschermende kleding om een besmetting te voorkomen.