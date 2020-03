Amphion-directeur vreest corona: 'Producenten en artiesten krijgen het heel moeilijk'

Schouwburg Amphion heeft net als andere theaters in het land noodgedwongen een streep door de voorstellingen in maart moeten zetten. 'Als de maand april er ook nog bij komt, dat valt de culturele sector om, we kunnen dat niet lijden. Producenten, artiesten en impresariaten krijgen het heel moeilijk', zegt directeur Charles Droste van Amphion in Doetinchem vrijdag in De Week van Gelderland.

Droste werkte donderdag tot laat met zijn team om alle bezoekers zo snel mogelijk te informeren en nieuw data te vinden voor alle 25 afgelaste voorstellingen, die deze maand niet door kunnen gaan door het coronavirus. 'We hebben voor 23 voorstellingen al een nieuwe datum in zicht en ik hoop dat dat dit weekend helemaal rondkomt. Dan kunnen we de bezoekers hierover informeren.'

Helder en duidelijk

Droste schrok gisteren toch wel door de nieuwe aangescherpte maatregelen van het kabinet. 'Eerlijk gezegd dacht ik aan het begin van de week nog dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen met het coronavirus. Maar het is nu wel erg serieus, dus ik begrijp de keus van de regering. Dat is ook wel fijn aan een overheidsmaatregel. Het is helder en duidelijk. Internationale artiesten, die zijn we wel kwijt, die voorstellingen kunnen we niet verplaatsen, ze zijn nu hier en zijn over een paar weken het land weer uit.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Droste heeft wel zorgen als de maatregelen om corona in te dammen ook volgende maand voortduren. 'We hebben al een kaalslag gehad in de culturele wereld. Veel medewerkers in vaste dienst zijn op losse contracten gezet en deze zzp'ers, kleine zelfstandigen, hebben het nu heel zwaar. En dat is verschrikkelijk.'

'Dat heeft een groot effect en ook een neveneffect want ook de schoonmaakdienst bijvoorbeeld, die heeft nu geen werk omdat onze schouwburg dicht is en er geen schoonmaak. Ik las op Twitter van een medewerker die niet wist hoe hij deze maand zijn hypotheek en gezin zou moeten onderhouden.'

1 april weer open?

'Deze exercitie kost ons ongeveer 50 duizend euro. Een verliespost. We lopen inkomen mis, we hebben gemiste horeca-omzet, we moeten straks in mei en juni extra personeel inhuren, want dan is onze vakantie al een beetje begonnen. Als troost hebben we hoop dat het hierbij blijft en dat op 1 april we de voorstellingen weer kunnen hervatten.'