Ouders willen zoon uit klauwen van Duitse sekte bevrijden: 'Hij is totaal gehersenspoeld'

door Jan Colijn en Annemieke Schakelaar

De ouders, die niet bij naam genoemd willen worden, proberen wanhopig hun zoon uit dit sektarische genootschap te bevrijden. De vader: 'Hij is totaal gehersenspoeld. Hij praat alleen nog over Bijbelse onderwerpen. Hij kijkt star uit zijn ogen. Vaak stoïcijns. Het was altijd een ongelooflijk lieve jongen, die ik in twintig jaar nog nooit boos heb gezien. Maar als ik nu met hem praat, heb ik niet het gevoel dat ik met mijn zoon praat, maar met een bandrecorder. Ze hebben zijn gedachten overgenomen.'

Ze zoeken studenten die interesse hebben in het evangelie en goed opgeleid zijn Vader waarschuwt voor Duitse sekte

Volgens de vader is de sekte heel bewust actief op instellingen voor hoger onderwijs: 'Ze zoeken studenten die interesse hebben in het evangelie en goed opgeleid zijn. Zodat ze met argumenten potentiële nieuwe leden over kunnen halen tot de sekte toe te treden.'

Zieltjes winnen

De sekteleden hebben onder meer flyers uitgedeeld om nieuwe 'zieltjes te winnen'. Onder de studenten bevinden zich vermoedelijk ook minderjarige jongeren. De politie is hiervan op de hoogte. 'We bekijken in hoeverre hier sprake is van strafbare feiten', zegt een woordvoerder.

De politie staat in onderzoeken naar sektes vaak machteloos vanwege de vrijheid van godsdienst. Bovendien zijn volwassen leden vrij om te gaan en staan waar ze willen. Vandaar dat bij de ronselactie onder meer zal worden bekeken of de sekte ook onder minderjarige studenten nieuwe leden probeert te werven.

'In Duitsland gelden juridische belemmeringen voor dergelijke flyer-acties, maar in Nederland hebben de sekteleden vrij spel', zegt de vader van de 20-jarige die nu in Enschede studeert. 'Zij zijn vervolgens niet meer van de zijde van onze zoon geweken.' De vader heeft via andere studenten een flyer in handen gekregen.

De flyer waarmee leden van de Duitse sekte onder studenten proberen nieuwe leden te werven. Foto: RTV Oost

De Duitse sekte, die momenteel actief is in Enschede, bedient zich bewust niet van een specifieke naam. Vooral om zo niet het predicaat sekte opgeplakt te krijgen. Op internet noemen ze zich Christians. In Duitsland wordt het genootschap, dat z'n oorsprong in Oostenrijk heeft en al bestaat sinds 1987, door de autoriteiten echter als sekte beschouwd.

Nederlandstalige folder

De sekte heeft speciaal een Nederlandstalige folder opgesteld in een poging aan deze kant van de grens potentiële nieuwe leden over de streep te trekken. De ronselactie kwam aan het licht toen de wanhopige ouders uit de regio Arnhem probeerden hun zoon uit de klauwen van de Duitse sekte te bevrijden.

Deze ouders wendden zich deze week tot de auteur Frank Krake, die recent het spraakmakende boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' schreef en waar Omroep Gelderland een documentaire over maakte. Sinds zijn boek wordt Krake volop benaderd door ongeruste familie en vrienden van sekteleden. 'Ik heb zeker tien alarmerende meldingen binnen gekregen. Wat maar weer eens aantoont dat Nederland eigenlijk niet zonder een speciaal sektemeldpunt kan.'

Dat was er wel tot 1 januari 2020, Sekte signaal, maar de overheid stopte de subsidie voor dit meldpunt. Meerdere politieke partijen hebben nu aangedrongen op een vervolg.

