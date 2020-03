Basisscholen blijven voorlopig open: 'We creëren schijnveiligheid'

Catootje is zeven jaar en zit in groep 4 van Montessorischool Anne Frank in Doesburg. Ze hoest een klein beetje. Daarom houden haar ouders haar thuis. 'Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo langzaam mogelijk gaat, zodat de zorg het ook aan blijft kunnen', aldus vader Gijs Pelgrom.

Uit voorzorg ziek melden

Zijn dochter is niet de enige. Op haar Doesburgse basisschool zijn gemiddeld drie kinderen per klas thuis. Directeur Sander van Limbeek: 'Sinds gisteren melden ouders kinderen uit voorzorg ziek, op basis van hoestklachten. Normaal komen kinderen dan gewoon naar school. Nu niet meer.'

Van Limbeek had zijn klassen liever helemaal leeg gezien. 'Dat scholen in Nederland niet gesloten zijn, vind ik niet goed. Ik denk dat we zo een schijnveiligheid creëren. Enerzijds wordt er gezegd: we gaan Nederland beschermen en op slot doen. Maar volgens mij zetten we nu alleen het nachthaakje erop.'

Van Limbeek had zijn school liever gesloten.



Catootjes vader zit noodgedwongen thuis. Hij is werkzaam als docent op de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN), waar klassikale lessen zijn afgelast. 'Dus ik heb de hele ochtend voor een beeldscherm lesgegeven en begeleiding gegeven', vertelt Pelgrom. 'Dat werkt eigenlijk wel heel goed.'

Hogescholen en universiteiten geven tot en met 31 maart geen fysiek onderwijs meer en proberen zoveel mogelijk colleges online te geven. De campus van de Radboud Universiteit is wel geopend met maatregelen: op geen enkele plek kunnen meer dan 100 mensen tegelijk zijn.

