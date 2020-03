RMS-herdenking dit jaar niet in Apeldoorn, maar in Amsterdam

De 70ste RMS-herdenking vindt in april in RAI Amsterdam plaats. Theater Orpheus in Apeldoorn had dit jaar geen plek, maar RMS hoopt in de toekomst weer terug te keren.

Op 25 april wordt het uitroepen van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950 gevierd en herdacht. Vorig jaar stonden Orpheus en RMS daags voor de viering tegenover elkaar in de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de viering door kon gaan, ondanks dat Orpheus vond dat de beveiliging niet goed genoeg was.

RMS vindt het vreemd dat Orpheus nu geen plek voor bezoekers van de herdenking heeft. Het theater geeft aan 's avonds twee shows te hebben geprogrammeerd, maar volgens RMS was dat bij voorgaande edities geen probleem. 'Dat argument snijdt geen hout,' aldus John Wattilete, president van RMS, in een brief aan Orpheus. 'Het behoeft geen toelichting dat RMS vermoedt dat u alles in het werk stelt om de jaarlijkse viering van RMS in Orpheus te verhinderen.'

Toch wil RMS graag in Apeldoorn blijven en is Orpheus gevraagd of de locatie van 2021 tot 2030 kan worden gehuurd. Een woordvoerder geeft aan dat Apeldoorn 'mooi centraal' ligt en dat de ruimte van het complex perfect is.

Corona

Volgens een woordvoerder zijn met de RAI goede afspraken gemaakt. Of de herdenking eind april ook daadwerkelijk doorgaat, is in verband met de corona-uitbraak nog niet duidelijk. Als grote bijeenkomsten dan nog altijd geen doorgang mogen vinden, dan zal RMS op een andere manier aandacht besteden aan het 70-jarige jubileum.

