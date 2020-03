Dit is de arts die al je vragen over het coronavirus beantwoordt

Hij is al twintig jaar arts, werkte onder erbarmelijke omstandigheden in Afrika en gaf daar les aan de lokale bevolking en artsen in opleiding. Nu werkt hij als forensisch arts en is hij als GGD-arts verbonden aan de GGD Noord- en Oost-Nederland. Te midden van alle onrust over de verspreiding van het coronavirus geeft Ahsis Brahma nu advies en uitleg over de uitbraak van COVID-19.

Niet dat zijn dagen leeg zijn. 'We werken zeven dagen per week met een compleet team. Als arts infectieziekten wordt van mij verwacht dat ik één of twee keer per week een 24-uursdienst doe. In die dienst moet ik een veelheid aan telefoontjes beantwoorden van huisartsen en burgers, ga ik in crisisoverleg, maak ik filmpjes en lees ik stukken. En ondertussen, dat is het belangrijkste van ons werk, doe ik bron- en contactonderzoek zodat we de richtlijnen van het RIVM goed kunnen toepassen.'

Sinds deze week beantwoordt Brahma vragen die luisteraars van Omroep Gelderland hebben over besmetting en verspreiding van corona. Hij doet dat beurtelings met internist-infectioloog Chantal Bleeker van het Radboudumc. Brahma neemt zijn extra taak serieus en is blij dat hij vragen kan beantwoorden die leven bij mensen.

Het gaat te ver om te zeggen dat hij drukker dan ooit is. Brahma hield zich bezig met ondervoeding in India, werkte als arts in Afrika, oefende zijn vak uit in een vluchtelingenkamp met 27.000 mensen en werkte in Burundi, Oeganda, Ethiopië, Soedan en Tsjaad. Hij kwam in gebieden waar mensen overleden door volkerenmoord. Hij is geen man die gauw van zijn stuk wordt gebracht.

Kan ik nog naar het buitenland?

Van paniek is op dit moment dan ook geen sprake bij Brahma. De vragen die via Omroep Gelderland bij hem binnenkomen beantwoordt hij kalm en beheerst. Mensen willen weten of ze nog op hun kleinkinderen kunnen passen, of die vakantie in het buitenland wel doorgang kan vinden en op welke manieren het virus zich eigenlijk verspreidt. Steeds heeft Brahma een antwoord, altijd deelt hij zijn kennis en kunde over infectieziekten met de buitenwereld.

De doktersassistenten en de verpleegkundigen, dát zijn de echte helden GGD-arts Ahsis Brahma

Buiten de muren van het GGD-kantoor gaat zijn werk door. 'Als ik voor school sta om mijn zoon op te halen, zie ik de juf bij wijze van spreken al aan komen lopen. Ik krijg uiteenlopende vragen van ouders, leerkrachten, vrienden en familie. Of de scholen open moeten blijven, wat ik ervan vind dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen verboden worden, hoe ik denk over de ontwikkeling van het virus en dergelijke vragen. '

Lof voor GGD-team

Hoewel Brahma op dit moment voor het voetlicht treedt, is hij niet op zoek naar erkenning. Liever wijst hij naar de teamprestatie die de GGD levert. 'De echte helden zijn de doktersassistenten en de verpleegkundigen. De mensen die volle bak bezig zijn op de belcentra. Zij nemen op dit moment honderden telefoontjes per dag aan van werkelijk iedereen: zorgprofessionals, huisartsen, ouders, kinderen, bejaarden.'

'Iedereen belt. Dat is hectisch, anders dan normaal. Gewoonlijk worden er een paar vragen per dag gesteld, nu veel meer. En ondertussen gaan het soa-spreekuur, de jeugdgezondheidszorg en het reizigerspreekuur ook gewoon door.'

Weekenddiensten

Naast GGD-arts is Brahma ook forensisch arts en werkt in die rol samen met de politie. Afgelopen nacht was hij bezig met een gedetineerde die medicijnen nodig had. Hij draait twee volledige weekenddiensten per maand in plaats van één en staat zaterdagochtend alweer vroeg paraat voor de beantwoording van vragen, voor contactonderzoek en overleg met andere medici.

Hoewel hij inmiddels gepokt en gemazeld is in het vak, leert Brahma ook van de huidige coronacrisis weer het nodige. 'Je krijgt weer te maken met de weerbarstigheid van de niet-geleerde dingen. We willen in Nederland graag alles in boekjes vatten, maar zo'n virus heeft daar natuurlijk maling aan. Op dit moment is de enome slagkracht en flexibiliteit van ons GGD-team voor mij het grootste leerpunt. Ik zie collega's zo lang doorgaan, zo hard werken en elkaar tegelijkertijd uit de wind houden. Het is tijd voor jou om even naar huis te gaan, rust uit. Dat maakt indruk.'

