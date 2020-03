Gevangenissen nemen maatregelen: geen bezoekers meer, alle verloven ingetrokken

Die maatregel is bedoeld om het coronavirus buiten de gevangenissen en forensische klinieken te houden, zegt minister Sander Dekker. Het bezoek- en verlofverbod geldt in ieder geval voor de rest van de maand.

Om gevangenen toch contact te laten houden met familie, worden de mogelijkheden voor telefonisch contact ruimer. Jongeren in jeugdetentiecentra mogen nog wel bezoek ontvangen, maar alleen van hun ouders of verzorgers.

In Gelderland staat twee penitentiaire gevangenissen: PI Achterhoek in Zutphen en de PI in Arnhem. Er is ook een jeugddetentiecentrum in Nijmegen.

Spanningen Italië

In Italië liep het gigantisch uit de hand toen de staat daar soortgelijke maatregelen nam.

Gevangenen kwamen in opstand. Zo staken tientallen gedetineerden delen van een gevangenis in Milaan in brand en beklommen ze de daken. In Modena zijn na rellen zeker zes mensen omgekomen.

Zie ook: LIVEBLOG | Nu 67 besmettingen met corona, scholen ook maandag gewoon open