Nationale presentatie 'Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' geschrapt

De eindpresentatie van het landelijke project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' op 30 maart in het gebouw van de Tweede Kamer is afgelast vanwege de corona-crisis. Voor het fotoproject van het NIOD zijn 25 Gelderse oorlogsfoto's ingezonden.

Kamervoorzitter Khadija Arib zou 30 maart de tentoonstelling met de 100 foto's openen, de NOS zou live verslag doen. Organisator NIOD (Instituut voor Oorlogs- holocaust- en genocide-studies) beraadt zich op een nieuw moment voor de presentatie van het eindresultaat. De NOS zal in ieder geval op 30 maart in de avond een uitzending aan het project wijden op NPO2. De provinciale zoektocht krijgt hierin ook aandacht.

Publiek bepaalde mede de keuze voor beste oorlogsfoto's

Afgelopen maanden konden particulieren en instellingen als archieven per provincie foto's aanleveren. Provinciale projectgroepen selecteerden daarvan de 50 volgens hen meest aansprekende afbeeldingen. Via publieks-jurering werd die keus tot 25 teruggebracht en na een bijeenkomst in Hotel De Wereld in Wageningen werd besloten welke 100 foto's het verhaal van de oorlog in ons land het beste vertellen. Acteur en fotograaf Thom Hoffman vertelt over een foto van verwoest Nijmegen.

Fraaie en onbekende Gelderse foto's

In Gelderland leverde de zoektocht veel bijzondere, soms niet eerder gepubliceerde foto's op. Onder meer een opname van een razzia in de Arnhemse Bloemstraat en fraaie afbeeldingen uit het archief van het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten.

Provinciale tentoonstellingen gaan vooralsnog door

De nationale bekendmaking op 30 maart is dus van de baan, maar de voor de bevrijdingsmaand april geplande provinciale pop-up-tentoonstellingen gaan vooralsnog door. Het boek 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' ligt vanaf eind maart in de boekhandel.

