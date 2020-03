Zorgen over leefbaarheid Waardenburg: 'Aanpak snelweg A2 hard nodig'

De leefbaarheid en veiligheid in Waardenburg, Beesd en Bruchem zijn in het geding door sluipverkeer. Daarom is onderzoek naar de doorstroming op de snelweg A2 tussen Deil en Vught een goede zaak. Dat zeggen de gemeenten West Betuwe en Zaltbommel in reactie op een notitie over de aanpak van de A2. De snelweg dreigt uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland.

Maatregelen moeten het fileprobleem oplossen. Zo wordt gekeken naar verbreding met één of twee rijstroken. Vier opties worden verder onderzocht. Dat is terug te vinden in de notitie. Die leverde 73 reacties op van belanghebbenden.

'Waardenburg dupe van twee grote projecten'

West Betuwe wijst op de gevolgen van het mogelijk verbreden van de snelweg. 'De A2 kan dichter bij bedrijven en woningen komen te liggen. Mogelijk worden de op-en afrit van Waardenburg verplaatst.' Verder wijst de gemeente op het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) op het spoor tussen Meteren en Boxtel. 'Omwonenden van de spoorlijn krijgen te maken met een toename van het aantal goederentreinen, vooral 's nachts. Het kan niet zo zijn dat het dorp Waardenburg de dupe wordt van twee grote rijksprojecten.'

Maandag 16 maart zou er in het dorpshuis een informatieavond over de verkeersproblemen in Waardenburg en op de A2 worden gehouden, maar die bijeenkomst is afgelast vanwege maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Spoorbrug over Waal

De notitie spreekt ook over de mogelijke komst van een extra brug ten oosten van de A2-brug over de Waal. De gemeente Zaltbommel vraagt om te onderzoeken of dit te combineren is met vervanging van de spoorbrug. 'De beoogde nieuwe brug en de huidige spoorbrug liggen dicht bij elkaar. De spoorbrug is een oude stalen brug uit 1863, die erg veel lawaai maakt. Door het PHS-project zal de geluidsoverlast over het gehele traject tussen Meteren- Boxtel nog eens extra toenemen', aldus de gemeente.