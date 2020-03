Tientallen Arnhemse daklozen mogelijk op straat na 'onvergeeflijke fout'

Het Droombankje is een opvang voor mensen zonder verslaving of psychische stoornissen. 'We hebben ons vergist in de datum', zegt Angelique van den Berg, initiatiefnemer van de stichting. 'We dachten dat de aanvraag voor juli moest worden ingediend. We hadden zelfs een professional ingehuurd om alles goed te regelen, en toen bleek het om 3 februari te gaan.'

Een 'stomme menselijke fout' volgens Van den Berg, waar ze al dagen wakker van ligt.

'Geen andere mogelijkheid'

Ze belde met de gemeente, maar stuitte op weinig begrip bij de verantwoordelijk ambtenaar die ze sprak, vertelt Van den Berg. 'Hij wees op de sluitingsdatum, en zag daarbij geen andere mogelijkheid.' De betreffende ambtenaar meende volgens haar dat er wel voldoende inschrijvingen van andere aanbieders zouden zijn.

Ze zou binnenkort een brief ontvangen om haar cliënten over te dragen. 'Maar ik snap dat antwoord niet. Waar moeten die mensen dan naartoe?', vraagt zij zich af. Volgens haar begreep deze man niet wat de stichting precies inhoudt, en dat daar niet zomaar een alternatief voor is.

'Stom, boos en verdrietig'

Daarop richtte Het Droombankje zich 'in paniek' met een brief tot de gemeente. Anouk van Gellicum trekt namens de stichting het boetekleed aan. 'Ik heb een onvergeeflijke fout gemaakt', schrijft ze. 'Het is niet in woorden uit te drukken hoe ontzettend stom, boos en verdrietig ik me voel. Maar het kan toch niet zo zijn dat door één domme fout 34 mensen weer dakloos worden, en helemaal opnieuw moeten beginnen.'

PvdA en D66 vragen het college om met Het Droombankje in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. De gemeente wil niet inhoudelijk op de kwestie reageren. 'Het is ons bekend en we zijn ernaar aan het kijken', laat een woordvoerder weten. Van den Berg zegt nog wel een voorstel te hebben gekregen van de gemeente om de opvang via een constructie van onderaannemerschap verder te laten gaan, maar dat is volgens haar niet mogelijk.