Ludieke acties afgelast om corona, medewerkers Hoenderloo Groep staken thuis

Hij vindt het zelf ook een vreemd idee. Frits Essenstam zit thuis, in plaats van op het werk. Als hoofd groendienst is hij normaal gesproken vijf dagen per week aan het werk op de Hoenderloo Groep. 'Samen met de jongeren onderhoud ik het terrein. Ik laat ze zien dat ze ook buiten lekker kunnen werken.'

Essenstam is één van de 135 medewerkers die vrijdag staken. 55 van de 85 ondersteuners en behandelaars hebben het werk neergelegd. En van de 88 pedagogische medewerkers van de Hoenderloo Groep, voeren 80 geen kantoorwerkzaamheden uit. Zij staan nog wel voor de groep.

'De jongeren mogen niet de dupe zijn van onze actie', zegt Essenstam. 'Wij als zorgmedewerkers staken sowieso niet graag, maar zeker niet als dat ten koste gaat van de zorg.'

Ludieke acties

Het was de bedoeling dat alle stakers zich vanmorgen zouden verzamelen in 't Dorpshuus in Hoenderloo. Daar zouden sprekers komen, stonden ludieke acties gepland en zouden de stakers samen lunchen, waarna een delegatie af zou reizen naar Den Haag. 'Dat hebben we allemaal afgelast', zegt Jan Verhoeven van FNV. 'We willen niet met een grote groep bij elkaar komen. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen staken.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

En dus bedacht de vakbond een alternatief. 'Iedereen staakt thuis. We gaan met een klein groepje naar Den Haag, om in gesprek te gaan met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Terwijl wij dat gesprek hebben, om half drie, plaatsen alle andere medewerkers een bericht op Facebook en LinkedIn, waarin ze oproepen tot steun van de Hoenderloo Groep.'

'Meer nodig dan een bed'

Ook Essenstam heeft het bericht al klaarstaan op zijn Facebook-account. 'Daarmee steun ik degenen die namens ons in gesprek zijn', zegt hij. Hij vindt het belachelijk dat de Hoenderloo Groep moet sluiten. 'Wij kunnen deze jongeren zoveel bieden. Ze hebben meer nodig dan een bed alleen. Pluryn en de minister zeggen wel dat er voor iedereen een passende oplossing komt, maar daar heb ik geen vertrouwen in.'

Pluryn laat in een reactie op de website weten de actie te betreuren. 'Met deze staking geeft de FNV het idee dat er nog doorstartscenario's zijn. Dat is het geven van valse hoop, en daar is niemand mee gediend', is te lezen in het statement. Daarnaast garandeert de zorginstelling nogmaals voor iedere jongere een passende oplossing te zoeken.

'We luisteren niet naar elkaar'

Voor Essenstam is het niet genoeg. 'Ik hoop dat deze actie duidelijk maakt dat wij nog andere mogelijkheden zien', zegt hij. 'Als de volwassenen nou eens met elkaar in gesprek gaan; de minister, Pluryn en de ouders, en dan echt naar elkaar luisteren, dan geloof ik echt dat daar een oplossing uit voort kan komen. Tot nu toe luisteren we niet naar elkaar. Als we dat wel gaan doen, is er nog veel mogelijk.'

Verhoeven laat namens FNV weten dat dit een proces is wat nog lang niet klaar is. 'Hier gaat nog veel meer uit voortkomen. We denken nog na over vervolgacties.' Essenstam gaat in elk geval komende week weer aan het werk. 'Ik staak niet graag. Het liefst zorg ik voor de jongeren, dus dat ga ik komende week weer doen.'

