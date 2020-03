Meer schaduwplekken voor weidekoeien nodig

In het voorjaar gaan veel koeien de wei in. Tijdens snikhete zomerdagen is het voor veel dieren moeilijk om verkoeling te vinden. Daarom worden er dit weekend duizenden bomen en struiken geplant in Gelderse weilanden. Op deze manier ontstaan schaduwplekken voor de weidedieren. De koeien moeten nog wel het nodige geduld opbrengen...

Het zal nog jaren duren voordat de bomen die dit weekend de grond in gaan voor zoveel schaduw zorgen dat de koeien er ook daadwerkelijk profijt van hebben. Het is dan ook een project voor de lange termijn, legt Esther van den Berge van Stichting Landschapsbeheer Gelderland uit. De stichting is een van de initiatiefnemers van het project Bomen voor Koeien. Sinds de start zijn in heel Nederland meer dan 100.000 jonge boompjes geplant.

De koeien moeten hier nog even geduld hebben voordat ze hier een schaduwplekje kunnen vinden. (Foto: Laurens Tijink)

Podcast BuitenGewoon Radio

In het weiland van Titus van Haren uit Overasselt lopen nog geen koeien. Wel zijn er het afgelopen jaar tientallen bomen en honderden struikjes geplant. De koeien komen pas over een paar jaar, als de bomen groot genoeg zijn. In het weiland groeien onder andere fruitbomen, iepen en wilgen. Dwars door het weiland loopt een duidelijk dierenspoor. Dat maakt duidelijk dat er in ieder geval al één vaste bezoeker is...

Ook zijn er lange hagen voor bijen aangeplant, legt Van Haren uit aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Die wordt gevormd door allerlei inheemse soorten struiken. Ook aan de patrijs is gedacht, maar deze weidevogel heeft zich nog niet laten zien...

Dit weekend gaan in heel Gelderland in het kader van de campagne Bomen voor Koeien 50 bomen en 3.000 struiken de grond in. 'Dat lijkt misschien niet veel, maar het is belangrijk dat het gebeurt', zegt Esther van den Berge...

Bomen niet alleen voor koeien

Het planten van bomen en struiken helpt niet alleen om weilanden diervriendelijker te maken. Het is ook goed voor het klimaat, legt Van Den Berge uit. De bomen en struiken leggen CO2 vast, waardoor het helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door de verkoop van certificaten worden de 'bomen voor koeien' gefinancierd. 'Ook mensen zonder weiland kunnen dus een bijdrage leveren', vertelt Esther. 'Een certificaat kost 10 euro en daarvoor wordt één boom geplant.'

Titus weet al welk koeienras straks zijn land mag gaan begrazen, de Maas Rijn IJssel-koe. Volgens de Stichting Zeldzame Huisdierrassen hoort deze roodbonte koe thuis op de vruchtbare gronden langs de Maas. Op het land van Titus van Haren in Overasselt zijn inmiddels de eerste tekenen van het voorjaar zichtbaar.

Sleedoorn. (Foto: Laurens Tijink)

