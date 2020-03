Zorgen en onbegrip gemeenten om handelswijze Pluryn

In een nieuwe versie van het zogenoemde beslisdocument wordt precies uitgelegd wat Pluryn met de Hoenderloo Groep wil doen, hoe zorg geregeld moet worden voor de jongeren en hoeveel ze verwacht op te halen met de verkoop van alle terreinen.

Zie ook: Plannen Hoenderloo Groep uitgelekt

Op dat document moesten de aangesloten gemeenten binnen twee dagen reageren, maar dat weigeren zij, is te lezen in een raadbrief van de gemeente Apeldoorn. De colleges zijn verbolgen over het feit dat het beslisdocument er zomaar ligt.

Zij willen veel meer betrokkenheid bij de besluitvorming van en in de communicatie met Pluryn.

Passende plek?

Ook zijn er zorgen om de huisvesting van de jongeren van de Hoenderloo Groep. Pluryn verzekert dat voor hen een passende plek wordt gevonden, met de zorg die zij vragen.

Jeugdzorg van de Hoenderloo Groep is zeer specifiek en vrij uniek in Nederland. Ouders en zorgmedewerkers gaven daarom meermaals aan grote vraagtekens te plaatsen bij de garantie dat voor alle jongeren een passende plek wordt gevonden.

Zie ook: Is er straks nog wel plek voor Jan? Zijn ouders zijn radeloos

Gemeenten sluiten nu bij hen aan. Zij reageren op het beslisdocument: 'Wij zien weinig terug van afspraken die we met Pluryn maakten en vastlegden over met name de zorg voor jeugdigen. (...) Wij zien echter dat het aanbod van Pluryn leidend lijkt te zijn in het stuk.'

Aanbod betekent dat plekken worden gevuld met jeugdigen binnen Pluryn. Voor elk van die jongeren krijgt Pluryn subsidie.

Waar gaan jongeren naartoe?

Er moet meer duidelijkheid komen over hoe Pluryn de straks overgebleven jongeren (tegen de tijd van sluiting in de zomer nog zo'n 40, de anderen vloeien al eerder af) 'duurzaam' gaat huisvesten, is te lezen in de raadbrief.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat ook weten zorgen te hebben; de instantie ziet risico's voor de kwaliteit van de zorg als Pluryn de Hoenderloo Groep afbouwt, sluit en de jongeren elders gaat onderbrengen.

Zie ook: Dossier Hoenderloo Groep