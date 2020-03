Kap van platanen in 'mooiste laantje van Montferland' gaat niet door

'Dit is fantastisch nieuws', zegt buurtbewoonster Anja Putman. 'Ik ben blij dat het inzicht bij de gemeente is gekomen dat de bomen echt belangrijk zijn en moeten blijven staan.' Samen met buurman Berry Klein Herenbrink strijdt ze om het behoud van de monumentale bomen in de straat. 'Ik vind het een fantastische laan en het speelt ook mee dat bomen belangrijk zijn voor de zuurstofopname, milieu en verkoeling in de zomer', aldus Putman.

'Ik heb hier van alles gezien'

Johannes Koster is de oude platanen liever kwijt dan rijk. Regelmatig ziet hij gevaarlijke situaties voor zijn deur gebeuren. 'Er is al eens een vrouwtje gevallen over de stoeptegels die omhoog komen, een man met een fiets over de kop en een kind die voor de auto loopt. Ik heb hier al van alles gezien.'



Koster ziet liever dat de bomen aan één kant van de straat verdwijnen, zodat er een stoep kan worden aangelegd. 'Maak een mooi pad zonder aanplanting, zodat iedereen erover heen kan lopen.



Afgelopen december stelde de gemeenteraad van Montferland het bomenbeleidsplan vast, waarin het groene imago van de gemeente wordt onderstreept. Daarbij ontstond het besef om de monumentale en beeldbepalende bomen te kappen niet strookt met het plan.

'Ook de maatschappelijke onrust die het met zich mee heeft gebracht betekent dat we het heroverwogen hebben', zegt wethouder Oscar van Leeuwen. 'We hebben nu de buurt gevraagd om samen om de tafel te gaan, zowel voor als tegenstanders, en te proberen om er samen uit te komen.'

Compromis tussen voor- en tegenstanders

Inmiddels is er een werkgroep van 27 mensen die kijkt hoe de weg veiliger en begaanbaar kan worden. 'In theorie kan daaruit komen dat alle bomen alsnog gekapt gaan worden, maar daar ga ik niet vanuit', zegt wethouder van Leeuwen.



'Ik denk dat het een compromis zal worden tussen voor- en tegenstanders van bomen, waarbij een groot deel van de bomen gehandhaafd zal worden Dat gaat het participatietraject uitwijzen.'



Putman vindt het niet erg dat een aantal bomen alsnog verdwijnen. 'Maar de bomen zorgen ook voor een stukje veiligheid, waardoor het verkeer zich moet aanpassen', zegt Putman. 'Dit is geen straat waar je hard door heen kan rijden.'

Voorkeursvariant voor de zomer

Naast de platanenlaan wordt ook het plein bij de winkels en horeca door de gemeente aangepakt en het gedeelte tussen de rotonde van de Arnhemsweg en de Peeskesweg.



De complete herinrichting van de Sint Jansgildestraat, die doorloopt in de Eltensweg, gaat de gemeente 1,3 miljoen euro kosten. Voor de zomer moet er een voorkeursvariant liggen.