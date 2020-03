Anneke en Ton zetten zich al jaren belangeloos in voor anderen

'Ik kwam zo'n 15 jaar geleden na een aantal kleine beroerte's thuis te zitten', vertelt Anneke aan tafel in de huiskamer van 't Trefpunt. Ze had toen een goedlopend cafetaria in Nijmegen, maar dat ging niet meer. 'Je gaat wat borduren, je poetst wat, maar op een gegeven moment ben je wel klaar met poetsen. Ik hoorde dat een ander soort inloophuis in Velp dicht ging, en besloot zelf iets te beginnen'.

Het heeft vier jaar geduurd, maar toen was 't Trefpunt een feit.

15 jaar getrouwd

Anneke en Ton ontmoeten elkaar 25 jaar geleden in Arnhem. Na 10 jaar had hij haar zover dat ze wel met hem wilde trouwen. 'Ik had eigenlijk geen zin meer in een man, zo veel meegemaakt in mijn leven, maar Ton is zo rustig, zo vriendelijk, zo lief. Ik dacht op een gegeven moment: nee, hem wil ik echt niet meer kwijt'.

Terwijl Anneke vooral in de huiskamer actief is met de bezoekers, is Ton ook buiten de deur actief. 'Ik breng mensen ook naar de dokter of het ziekenhuis en blijf bij ze, ondersteun ze. Ik breng ook warme maaltijden bij de mensen thuis', vertelt Ton.

Naar liefde verlangen

Op de vraag waarom Anneke en Ton zich dagelijks belangeloos inzetten voor hun medemens zegt Anneke: 'Ik denk dat het komt omdat ik weet hoe belangrijk liefde is. Ik heb mijn hele leven naar liefde verlangd en had het niet'.

Ze willen hun liefde blijven geven totdat het echt niet meer kan. 'Je weet niet hoe het zal gaan, dus ik heb al een opvolger klaar staan voor als ik het niet meer kan'. In de tuin van 't Trefpunt wordt hard gewerkt aan de aanleg van een tuin. 'Er komen ook stoelen en tafels. Dit wordt straks een terras voor mensen met een kleine beurs, kunnen die ook eens een terrasje pakken', vertelt Anneke trots.

