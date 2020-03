Restaurant-reserveringen massaal afgezegd: 'Ik kan de boel maar beter op slot doen'

Na de oproep van premier Mark Rutte om geen bijeenkomsten te organiseren waar honderd mensen of meer bij aanwezig zijn, voelt de horeca de gevolgen. Wie gaat er nu nog uit eten in een groot restaurant? Diverse eetgelegenheden geven aan dat ze de ene na de andere afzegging te verwerken krijgen.

Fine Food Village in Elst zit met de handen in het haar. 'Steeds wanneer de telefoon gaat, zegt er weer iemand een reservering af. Ik begrijp het wel, want het coronavirus is een gevaarlijk virus, maar jammer is het wel', zegt uitbater Joyce.

De eigenaren overwegen het restaurant tot nader order te sluiten. 'Die gedachte hebben we wel uitgesproken. Er worden ontzettend veel reserveringen geannuleerd: we hebben al meer dan honderd afzeggingen binnen voor de rest van de maand. Voor vandaag en het weekend staan er nog een paar reserveringen open. Wat we daarna doen, weet ik nog niet.'

't Zusje

Restaurant 't Zusje in Doetinchem nam donderdag zelf al een maatregel. De horecaketen, die in totaal 26 vestigingen in Nederland telt, verkleinde de bezetting van 150 gasten naar 90. 'Daarmee zetten we het restaurant wat ruimer op en kunnen we de mensen meer uit elkaar zetten', licht Carmen Derks toe.

Hoe de maatregelen op de middellange termijn zullen uitpakken, durft ze nog niet te voorspellen. 'Maar ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. We merken zeker dat er meer afzeggingen komen. Ik hoop dat er een oplossing komt, we houden ons hart vast.'

Zorgen in Zelhem

Norbert Rosendaal runt in Zelhem horecagelegenheid Het Witte Paard 2.0, waar hij beschikt over drie zalen, een bar, een brasserie en een slijterij. Ook hij merkt dat de regering een verbod heeft ingesteld op bijeenkomsten van honderd personen of meer.

'Iedereen geeft beleefd gehoor aan die oproep. Gisteren zegden de biljartverenigingen hun reserveringen tot begin april af. Daarna kwamen de bridgeclubs, die op advies van de bridgebond niet meer bijeenkomen. Vanmorgen ging er een streep door een privéfeest waar aanvankelijk 200 gasten en later 170 gasten zouden komen. Ik snap het allemaal wel, je kunt geen feest door laten gaan voor een handvol mensen. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan ik de boel beter op slot doen', verzucht Rosendaal.

Medewerkers vrijaf

De Zelhemse ondernemer gaf vrijdag vijf medewerkers noodgedwongen vrijaf. Een bijeenkomst van maandag waar 100 à 150 man op af zou komen gaat ook niet door.

Rosendaal ziet het met lede ogen aan. 'Ik hoor van collega-ondernemers vergelijkbare verhalen. De restaurants kunnen zo langzamerhand maar beter de deuren sluiten. Van één of twee tafels kun je niet leven. Ik begrijp de maatregel, hoor. Maar je kunt er niets mee, ik vind het heel overtrokken hoe we hier met z'n allen op reageren.'

