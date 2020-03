Mountainbikers leggen 'paradijs' aan in Rijk van Nijmegen

'Tjonge, jonge', verzucht Alex Peters als hij boomwortels verwijdert om een pad aan te kunnen stampen. Hij is voorzitter van Licht Verzet,de grootste mountainbikevereniging in de omgeving. Ook is hij voortrekker van de speciaal opgerichte stichting die zelf mountainbikeroutes aanlegt in het Rijk van Nijmegen, bijvoorbeeld in de bossen bij Groesbeek.

Die bossen zijn al een geliefde plek voor mountainbikers, maar de routes waren intussen 'een beetje saai', zag Peters drie jaar terug al. 'Ze waren namelijk ontstaan uit de routes die natuurbeheerders gebruiken om met de auto de bossen in de komen en daarom nogal recht en breed. De echte mountainbiker wil zogenoemde singletracks met veel bochten en hoogteverschillen.'

Bekijk onze reportage hier. De tekst gaat eronder verder



Meeste tijd kwijt aan overleg

En dus staken vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen. In overleg met natuurbeheerders creëerden ze nieuwe routes, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de ecologie. 'De meeste tijd ging zitten in het verkrijgen van toestemming van alle partijen', aldus Peters. 'Pas afgelopen augustus konden we echt aan de slag.' Voor de aanleg van de routes ontvingen de mountainbikers 120.000 euro subsidie, onder meer van de provincies Gelderland en Limburg.

'Mountainbike paradijs van Nederland'

Maar dan ligt er straks ook wel 70 kilometer mountainbike routes in het Rijk van Nijmegen waar je u tegen zegt. Peters: 'Dit wordt het mountainbike paradijs van Nederland. Dat zegt iedereen van zijn eigen mountainbikeroute. Maar wij weten zeker dat het dat wordt, want het is een prachtige heuvelachtige omgeving in het Rijk van Nijmegen. We krijgen dus ook die uitdaging erin die we zo graag willen.'

De eerste testrondes zijn veelbelovend, zo bleek uit de vreugdekreten van de mountainbikers die delen van de route aflegden. Peters: 'De boswachter die erbij stond, zei dat hij die mannen als kleine kinderen hoorden joelen, zo leuk vonden ze het.'

Betere scheiding met wandelaars

Maar wandelaars joelen over het algemeen minder over mountainbikers toch? Peters: Maar dat is ook een van de redenen om dit project te starten; om een betere scheiding te krijgen tussen de recreanten in het bos.'

De officiële opening van de routes stond aanvankelijk gepland op zaterdag 28 maart. Dat is vooralsnog uitgesteld vanwege het coronavirus.